Facebook Siyasi İçerik Sayısını Azaltmak İstiyor

Facebook siyasi içerik sayısını azaltmak için uzun bir zamandır birbirinden çeşitli yöntemlerin peşinden gidiyordu. Zuckerberg, sosyal medya platformunda siyaset amacı taşıyan gönderilerin daha az görünmesini sağlamak için haber kaynağında birtakım değişikliğe gitme kararının verildiğini açıkladı.

Facebook Siyasi İçerik Sayısını Neden Azaltacak?

Mark Zuckerberg, sosyal medya platformunda siyasi içeriklerin daha az görünmesini sağlamanın yeni yollarını düşündüğünü ve şirketin bunu gerçekleştirmek için sosyal medya kullanıcılarının kullandığı haber kaynağında bazı değişikler yapabileceğini söyledi.

Konu hakkında açıklama, Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’ün 2021 önceliklerini tartışarak başlattığı Facebook’un üç aylık kazanç görüşmesi sırasında yapıldı. Zuckerberg, insanların siyaset istemediğini ve bu tür içeriklerin kullanıcı deneyimini kötü bir hale getirdiğini dile getirdi. Bununla birlikte şirketin politik ve sosyal konulara adanmış gruplar için algoritmik tavsiyelerinin kalıcı olarak durdurulacağını söyledi.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri’nin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde bu önerileri zaten duraklatmıştı ancak Zuckerberg değişimin sadece Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar için değil, dünyanın dört bir köşesindeki kullanıcılar için geçerli olacağını belirtti.

Zuckerberg, Facebook’un haber kaynağının tam olarak nasıl değişeceğine, bunu sağlamak için neler yapılacağına dair ayrıntı vermedi. Facebook CEO’su yaptığı açıklamada ayrıca sosyal medya platformunun hala ifade özgürlüğüne saygı duyduğunu ve kullanıcıların siyasi görüşlerini belirtmesine engel getirmek istemediğini de söyledi.

Siyasetle ilgili tartışmalar, Facebook’un 15 yıllık varlığının büyük bir kısmında çoğu kullanıcının haber kaynağını oluşturan gönderiler listesinde ilk sırada yer aldı. Zuckerberg’ün şirketin izlemeye başlayacağını söylediği yolun Facebook’un kullanıcı davranışlarını ne ölçüde etkileyebileceği bu nedenden ötürü şimdilik çok kesin görünmüyor.

Zuckerberg’ün açıklamasından sonra çoğu sosyal medya kullanıcısı, Facebook’un bu tür bir yol izlemesinin nedenini Washington DC’de yaşanan olaylar sonrasında sosyal medya platformunun çok sayıda eleştiriye maruz kalmasına bağladı. Facebook CEO’su konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: