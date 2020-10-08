Facebook Siyasi Reklamları Süresiz Olarak Yasaklıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook, ABD başkanlık seçimleri sonrasında tüm siyasi reklamları süre olmaksızın yasaklayacağını açıkladı. Facebook siyasi reklamları neden yasaklıyor? Konu hakkındaki detayları bir araya getirdik.

Facebook Siyasi Reklamları Neden Yasaklıyor?

Facebook tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Reklamlar sesini ifade etmenin önemli bir yolu olsa da, karışıklık veya kötüye kullanım fırsatlarını azaltmak için 3 Kasım'da anketler kapandıktan sonra ABD'de tüm sosyal meseleleri, seçimle ilgili veya siyasi reklamları geçici olarak durdurmayı planlıyoruz. Bu politika kaldırıldığında reklamverenleri bilgilendireceğiz."

Facebook, sosyal medyanın seçim sonuçlarını karıştırabileceği yönündeki yaygın endişeye yanıt veriyor. Şirket, adayların erken zafer ilan etmesini engellemek için de adımlar atıyor. Anketler kapandığında, Facebook ve Instagram uygulamalarının üstüne Reuters gibi büyük medya kuruluşlarının kazanan ilan edip etmediklerini belirten bir bilgi kutusu ekleyecek.

Sizler Facebook tarafından alınan kararlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar alanından konu hakkındaki görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Facebook Türkiye'de Kapanıyor Mu?

Sosyal medya yasası 1 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal medya devi Facebook'un yeni sosyal medya yasası kapsamında Türkiye'de temsilci atamama kararı aldığı söyleniyor. İlgili haberimizi ziyaret ederek detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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