Facebook, Sizi Sizden Daha İyi Tanıyor

Bir süre önce Cambridge Analytica skandalı yüzünden büyük değer kaybeden ve kullanıcılarının güvenini yitiren Facebook, yeni aldığı patentler ile kullanıcıların güvenliğini yeniden zora sokacak gibi gözüküyor.

New York Times gazetesi tarafından hazırlanan habere göre Facebook, son altı yılda aldığı patentlerle kullanıcıların aklını karıştırmayı başardı. Özellikle dinleme ve geleceği tahmin etme üzerine alınan patentler yüzünden Facebook'un veri güvenliği tekrardan tartışma konusu oldu.

Facebook, Geleceğinizi İşte Bu Şekilde Tahmin Edebiliyor

Evlilik, işe başlama, hatta ölüm gibi, insan hayatının önemli tarihlerini tahmin edebilmek adına alınan patentlerde bir sorun olmadığını ifade eden ABD'li sosyal medya devi, geliştirdiği algoritma sayesinde kullanıcıların geleceklerini rahatça belirleyebiliyor.

Yani bizi bizden daha iyi tanıyan Facebook, aynı zamanda mesajlara, paylaşımlara ve kredi kartı harcamalarına bakarak sosyo ekonomik statü ile ilgili yorumlar da yapabiliyor.

Gelecek tahminlerinin dışında ayrıca kullanıcıları dinleme üzerine de büyük yatırımlar yapan Facebook, cep telefonunun mikrofonu aracılığıyla kişinin televizyondan ne izlediğini bile tanımlayabiliyor. Zaten dinleme patentlerini yalnızca çevre seslerini algılayabilmek adına aldığını vurgulayan şirket, bu teknolojinin kullanılmayacağını dile getirdi.

CEO Zuckerberg Akıllanmamış!

Şirketin CEO'su olan Mark Zuckerberg, veri skandalıyla ilgili mahkemeye çıkmış ve kullanıcıların bilgilerini koruyamadığı için özür dilemişti. Bundan sonra çok daha güçlü bir güvenlik duvarı öreceklerini dile getiren CEO, aldığı patentler yüzünden tekrardan kullanıcıların güvenlerini sarsmayı başardı.

Peki ya sizce Facebook gerçekten kullanıcı verilerini tehlikeye atıyor mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.