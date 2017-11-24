Facebook Snapchat'ten Bir Özellik Daha Kopyaladı

Facebook’un Snapchat’ten ne derece esinlendiği herkes tarafından biliniyor. Hatta öyle ki buna esinlenmekten ziyade kopyalamak da denebilir. Ancak Facebook’un tüm Snapchat özelliklerini bünyesine kattığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Facebook, geçmişte Snapchat’in temel fonksiyonu olan Hikayeler Özelliği’ni bünyesindeki tüm platformlara uyarlamış ve Snapchat’i zor durumda bırakmıştı. Ancak sosyal medya devi bununla da yetinmedi ve popüler Snapchat filtrelerini ve kamera özelliklerini de kopyaladı. Platformun mesajlaşma servisi Messenger’da test ettiği yeni özellikle Facebook eksik parçayı tamamlamak niyetinde görünüyor. Snapchat’te görülen mesajlaşma sıklığına göre arkadaş listesinde seri yaratma özelliği, şimdilerde Messenger’da test ediliyor.

Söz konusu özellik kapsamında kullanıcılar sıklıkla mesajlaştığı arkadaşlarının yanında bir simge görüyor. Bu simge arkadaşlarınızla gün atlamaksızın konuşmaya teşvik ediyor. Gün atladığınızda ise seriniz bozuluyor. Böylelikle de uygulama içinde mesaj trafiğini artırmak hedefleniyor. Örneğin 2 gün üst üste bir arkadaşınızla konuştuğunuzda üçüncü gün bu seriyi 3’e çıkarmanız için bildirim alıyorsunuz. Ayrıca gün içinde sohbet listenizde o seriyi hatırlatacak bir de simge görüyorsunuz. Facebook Messenger’da şimdilik küçük bir grup üzerinde bu özellik test ediliyor. Çok yakında bu özelliğin tüm kullanıcılara ulaştırılması bekleniyor.