Facebook Soğan Reklamını Cinsel İçerik Olarak Değerlendirdi

Facebook'a sebze/meyve reklamı vermeden önce bir kez daha düşünün. Bu Facebook soğan reklamı cinsel içerik olarak değerlendirildiği için platformdan kaldırıldı. Peki ya Facebook, soğanı neden cinsel içerik olarak sınıflandırıyor?

Facebook'un yapay zekası cinsellik içeren resimler ile günlük hayatta sıkça kullandığımız sebzeler arasındaki farkı anlatmakta zorlanıyor gibi görünüyor.

Kanadalı bir bahçe merkezi geçtiğimiz Pazartesi günü Facebook'a walla walla soğan reklamının cinsel içerik olarak değerlendiridiği için kaldırıldığını fark etti. Görünüşe göre Facebook fotoğraf algoritması, bazı maddeleri birbirinden ayırmada zorlanıyor olabilir.

Facebook soğan reklamı cinsel içerik miydi?

Facebook tarafından yasaklanan 'cinsel' reklamda, büyük boyutlarıyla bilinen walla walla soğanları ayrıca dilimlenmiş hasır bir sepette yer alıyordu. Facebook'un walla walla soğan reklamına ilişkin bildirimi, reklamın "açıkça cinsel içeriğe sahip ürünler" konusundaki kurallarını ihlal ettiğini söylüyor.

Facebook Kanada tarafından yapılan açıklamada yapay zekanın, yuvarlak şekillerdeki bu soğanları, göğüs veya kalçayı çağrıştırdığını düşündüğü belirtildi. Sosyal medya şirketi yapay zeka teknolojisinin yaptığı hatadan dolayı özür diledi ancak Facebook'un bu yasağı sosyal medya gündeminden kaçamadı.

Kanadalı bahçe yetiştirici bu reklam yasağının görselini paylaştı ve kısa sürede onlarca komik yanıt aldı. Bazı kullanıcılar müstehcen olarak işaretleneceğini düşünerek havuç ve balkabağı fotoğrafları yayınladı.

Facebook Kanada İletişim Başkanı Meg Sinclair "Çıplaklığı uygulamalarımızdan uzak tutmak için otomatik teknoloji kullanıyoruz. Ancak bilirsiniz, bazen bir walla walla soğanı tanımayabiliyor. Reklamı geri yükledik ve bu sorundan dolayı üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Kanadalı bahçe yetiştiricisi tarafından komik bir şekilde yorumlanan bu reklam, reklamverenin de isteğini gerçekleştirmiş gibi gözüküyor. Üç günde son beş yıla göre daha fazla satış yaptıklarını dile getiren yetiştirici, walla walla soğanlarını 'seksi soğan' olarak listelediğini söylüyor.