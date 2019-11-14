Facebook Sorunlu iOS Uygulamasını Güncelledi

iPhone kullanıcılarının kamerasını izinsiz olarak açan Facebook uygulaması hakkında yeni bir güncelleme yayınlandı. Yeni güncelleme ile beraber Facebook sorunu tarihe karıştı.

iOS'ta Yaşanan Facebook Kamera Sorunu Giderildi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook'un V246.0 sürüm numarasına sahip iOS uygulamasında bir süredir devam eden kamera sorunu bulunmaktaydı. Bu kamera sorunu yüzünden cihazların kamerası arka planda etkinleştirilmekteydi. Kullanıcıların haberi olmadan fotoğraf ve videosu çekilmekteydi. Facebook'un yazılım ekibi yaşanan soruna el attı ve bir güncelleme yayınladı.

Facebook'un mobil uygulamalardan sorumlu ürün müdürü olan Guy Rosen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "iOS uygulamamızı yanlış şekilde başlattığımız keşfettik. Uygulamanın yanlışlıkla kamera ekranına gittiği bir hata verdik. Bu hata nedeniyle yüklenmiş fotoğraf veya videolara dair bir kanıtımız yok. Düzeltmeyi App Store'a gönderdik, onaylanmasını bekliyoruz" demişti.

Düzenleme onaylandı ve güncelleme kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. iOS cihazınızda Facebook uygulaması yüklü ise App Store aracılığı ile uygulamayı güncelleyebilir ve yaşanan sorundan kolayca kurtulabilirsiniz. Kamera sorunundan kaç kişinin etkilendiği bilinmiyor.