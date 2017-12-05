Facebook, Spor Yayıncılığı için Milyarlar Ödemeye Hazır

Facebook bir dönem spor müsabakalarını yayınlamaya heveslenmişti. Ancak öyle görünüyor ki Facebook’un bu ilgisi hevesten çok daha öte. Zira Sports Business Journal kaynakları, Facebook’un spor müsabakalarının yayın haklarını almak için bir yönetici görevlendirdiğini iddia etti. Bu yönetici liglerin yayın haklarını almak için pazarlıkları yönetecek ve Facebook tarafını temsil edecek. Ayrıca Facebook’un yayın ihaleleri için birkaç milyar dolarla telaffuz edilen devasa bir bütçe ayırdığı konuşuluyor.

Facebook’un ayırdığı dev bütçe aslında yayın ihalelerini kovalayan televizyon yayıncılarından fazla değil. Ancak yalnızca internetten yayın yapacak bir kaynağın böylesi bir bütçe ayırması gerçekten de alışılmış bir durum değil. Peki ödenmesi planlanan astronomik bedeller yayın haklarını almaya değer mi? Sosyal medya platformlarındaki rekabete bakılırsa bu sorunun cevabı “evet”.

Popüler spor müsabakalarının yayın hakkının alınması sosyal medya platformları için geniş kitleleri saatlerce kendilerine bağlamak demektir. Yani maçları yayınlamak kesinlikle önemli bir getiri sağlayacaktır. Amazon’un Perşembe günleri oynanan NFL maçlarının yayın haklarını satın alması bunun somut bir örneği oldu. Amazon bu maçları yayınlamak için ise kasasından 50 milyon dolar çıkardı. Facebook’un ise çok daha büyük oynadığını belirtelim. Örneğin Facebook’un bedeli 600 milyon dolar olan Hindistan Kriket Ligi’nin yayın haklarını tereddüt bile etmeden alabileceği konuşuluyor.

Facebook’un yayın ihalelerine olan ilgisi şimdilik iddiadan öteye gidemiyor ancak ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Zaten reklam gelirleri de göz önünde bulundurulduğunda Facebook’un böyle bir kaynağı rakiplerine bırakması da düşünülemez. Sonuç ne olursa olsun bu işten kullanıcılar karlı çıkacaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi’ni Facebook’tan izlemek kulağa hoş geliyor.