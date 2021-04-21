Facebook ve Spotify'dan Dev Ortaklık: Clubhouse'a Rakip Olacak

Facebook ve Spotify'dan Project Boombox geliyor. Sosyal ağ platformları, Clubhouse ile rekabet etmeyi hedefledikleri için sese büyük bir yatırım yapıyor. Facebook tarafından paylaşılan yeni duyuruya göre, Facebook uygulaması üzerinden Spotify müzik ve podcast'lerine erişmek mümkün olacak.

Facebook ve Spotify, insanların Facebook uygulamasını kullanırken müzik dinlemelerine olanak tanıyan yeni müzik özellikleri üzerinde bir araya gelecek. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg tarafından gündeme getirilen yeni özellik, Facebook üzerinden erişilebilir olacak. Şirket, kullanıcıların uygulamayı kullanırken ve hatta arka planda çalışırken podcast dinleyebileceklerini söylüyor.

Facebook ve Spotify'dan Project Boombox geliyor

Facebook ve Spotify ortaklığı, Facebook kullanıcılarının uygulamadan çıkmadan Spotify'dan müzik dinlemesine olanak tanıyan yeni bir uygulama içi ses oynatıcısını kapsıyor. CNBC'nin bildirdiğine göre, Facebook'a entegre edilecek özelliğin ismi "Project Boombox" olacak.

Bu gelişme, Facebook uygulamasından podcast'lere erişme ve yayınlama yeteneği de dahil olmak üzere birkaç yeni ses özelliğinin duyurulmasının ardından geldi.

Recode daha önce Spotify tarafından podcast entegrasyonunun destekleneceği bildirilmişti. Yayın şirketine yakın bir kaynak, yeni ses oynatıcının hem müziği hem de podcast'leri destekleyeceğini ve ücretli abonelerin yanı sıra ücretsiz kullanıcılar için de seçenekler olacağını söylüyor. Yeni oynatıcı, Facebook’un diğer ses özelliklerinden daha erken başlayabilir.

Bir Spotify sözcüsü yaptığı açıklamada, "Amacımız, Spotify'ı platformlar ve cihazlar arasındaki her yere getirmek. Müzik ve podcast'leri daha fazla insana ulaştırmak istiyoruz ve Facebook ile yeni entegrasyonumuz bu çabalarımızın bir başka adımıdır" dedi.

Project Boombox anlaşması Facebook ve Spotify'ın ilk ortaklığı değil. İki sosyal medya devi geçmişte, Facebook ve Instagram Hikayeler'e sağlanan Spotify entegrasyonunda da birikte çalıştı.

Clubhouse Android çıkış tarihi açıklandı

Facebook ve Spotify tarafında bu gelişmeler yaşanırken Clubhouse ise Android uygulamasıyla merak uyandırıyor. Clubhouse'un iOS sürümüne özel olduğu günlerin geride kalmasına neden olacak Android sürümünün çıkacağı günü bekleyen kullanıcılardansanız daha fazla beklemenize gerek kalmamış olabilir.

Clubhouse'ta geliştirici olan Morgan Evetts tarafından paylaşılan yeni tweet, uygulamanın Android sürümünün mayıs ayında kullanıcılar ile buluşturulacağını gösteriyor. Evetts, Twitter hesabı üzerinden Mopewa'nın tweetini retweet ederek Mopewa'nın Clubhouse'un Android uygulaması üzerinde yaklaşık altı haftadan beri çalıştığını ve uygulamanın Android sürümünün mayıs ayında geleceğini söyledi.