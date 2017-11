Facebook, Şüpheli Bir Durumda Sizden Selfie İsteyebilir

Facebook son günlerde güvenlik konusunda yeni araçlar geliştirmeye odaklanmış durumda. Geçtiğimiz hafta boyunca kullanıcılarına SMS bildirimleri hizmeti sunabilmek için GSM numaralarını talep eden Facebook, şimdi de kimlik doğrulama sürecini güçlendirmek için şüpheli bir durumda kullanıcıların anlık selfie’lerini inceleyecek bir sistem üzerinde çalışıyor.

Popüler sosyal medya platformunda kimlik doğrulama adına geliştirilen yeni güvenlik aracı test ediliyor. Facebook’un Wired’a teyit ettiği bilgilere göre yeni kimlik doğrulama sisteminde bir hesapta şüpheli durum tespit edildiğinde, platform kullanıcıların bot mu yoksa gerçek kullanıcı mı olduğunu anlamak için kullanıcılardan bir selfie çekip yollamalarını isteyecek. Ayrıca sistem fotoğrafı kontrol edene kadar hesaptan çıkış yapılmış olacak. Fotoğraf onaylandığında ise kullanıcılar yeniden hesaplarına giriş yapabilecek. Facebook’un talep ettiği fotoğraf da kontrol edildikten sonra kalıcı olarak silinecek. Yani ilerde yeniden bir kimlik doğrulama gerekirse yeni bir selfie çekip yollamak gerekecek.

a friend sent me this: Facebook is now locking users out of account features, then demanding that those users "verify" their account to get back in by scanning an image of their face. AN IMAGE OF THEIR FACE. pic.twitter.com/T4TIsJFxX8