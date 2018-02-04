Facebook'ta Başkasının Fotoğrafını Kullanmak Suç Sayılacak

Geçtiğimiz günlerde İtalya Yargıtay'ından çok farklı bir karar çıktı. Facebook üzerinden başka bir kişinin fotoğrafını kullananlara yönelik bir davayı gündemine alan İtalyan Mahkemesi, bu sebepten dolayı bir kadına 15 gün hapis cezası verdi. Ancak bu tarz cezaların bir yıla kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Sahte hesap oluşturup başkalarını 'trolleyen' kişileri yakından ilgilendiren bu karar, hem İtalya gündeminde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle başka bir kişinin görselini profil veya kapak fotoğrafı yapıp insanları aldatmaya yönelik davranan kişiler için geçerli olacak bu karar, bu tarz davranışlarda bulunan kişileri suçlu durumuna düşürmeye yetiyor.

İtalya'nın Pordenone kentinde yaşayan 30 yaşındaki bir kadın, sahte hesap oluşturup internet üzerinden bulduğu görseli kullandı. "başkasının kimliğine bürünmekten" dolayı suçlu durumuna düşen kadına 15 gün hapis cezası verilmişti. Ancak hapis cezasını paraya dönüştürmeyi tercih eden suçlu kadın, İtalyan mahkemesine 30 taksit şeklinde 3 bin 750 euro para cezası ödeyecek. Ayrıca mahkeme masraflarının da kadına ödetileceği söyleniyor.

Bu cezayı İtalyan Ceza Kanunu’nun 494. maddesine dayandıran Yargıtay, “kendisi ya da başkaları için avantaj elde etmek ya da başkalarını zarara uğratmak ya da yanıltmak amacıyla” kanununu savundu ve başkalarının kimlik özelliklerini almanın 1 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini belirtti. Aynı durum Facebook'un da gündeminde yer alıyor. Şirketin Topluluk Standartlarına göre başka bir kişinin profilini taklit etmek veya başkası adına izinsiz hesap açmanın yasal olmadığı ifade ediliyor.