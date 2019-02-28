Facebook'ta Beğendiği Fotoğraf Yüzünden Hapis Cezası Verildi

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davada sanığa Facebook'ta fotoğraf beğendiği için hapis cezası verildi. Biri 4, diğeri 5 yıl önce yayınlanmış olan fotoğrafları beğenen sanığın terör örgütü propagandası yaptığı belirtildi.

Geçtiğimiz yılki Afrin harekatını protesto eden sosyal medya paylaşımları yüzünden dava açılan Aziz Turay'ın terör örgütü propagandası yaptığı ifade edildi. Bunun haricinde yaklaşık 5 yıl önce paylaşılmış olan iki farklı gönderiyi beğendiği için dava duruşmasında aleyhine kullanıldı. Sanığın avukatı Erkan Şenses ise Turay'ın beğendiği paylaşımların başkasına ait olduğunu savundu.

Açıklamasında Facebook'ta paylaşılan fotoğrafı beğendiği için hapis cezası verilemeyeceğinin altını çizen avukat Şenses, Turay'ın yaptığı paylaşımda herhangi bir örgütün propagandasının olmadığını söyledi. Avukat Şenses açıklamasını şu şekilde devam ettirdi:

"İddianamede altı paylaşıma yer verilmiştir. Beş ve altıncı paylaşımlar müvekkilimin beğendiği paylaşımlar olduğu belirtilmiştir. Biz bu sosyal medyaya girdiğimizde sehven bazen paylaşımları beğeniyoruz. Bu paylaşımlar yani beş ve altıncı paylaşımlar müvekkilime ait değildir"

Mahkeme, Facebook Paylaşımına Acımadı

Avukat Erkan Şenses ve sanık Aziz Turay'ın savunmasını dinledikten sonra karara varan mahkeme, Turay'ın yaptığı paylaşımı ve beğendiği fotoğraflara acımadı. Turay'a 1 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın beş yıl içerisinde yeniden suç işlememesi şartıyla hükmün düşmesine kararına vardı. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi şunları kaydetti:

"Sanık, Facebook hesabının kendisine ait olduğunu ancak paylaşımların şiddet içerikli olmadığını, herhangi bir örgütü övme ya da meşrulaştırma amacıyla paylaşımda bulunmadığını ifade etmiş ise de sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmemiş olup, sanığın eyleminin propaganda suçu oluşturduğu anlaşılmıştır."