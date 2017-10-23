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Facebook'ta Ekstra İş Yaptı İşinden Oldu

Facebook işinden etti
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Sosyal Medya
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Bazen sosyal medyayı ekstra işlerde kullanmak, gelir elde etmek için avantajmış gibi görünse de bu durum çalıştığınız iş yerinde başınızı derde sokabiliyor.

Bağlı bulunduğu iş yerinde maaşını düzenli olarak alamayan bir aşçı, Facebook üzerinden dövmecilik yaparak ek gelir elde etmeye çalışınca işine son verildi.

Çalıştığı restoranda sosyal medya üzerinden ek iş yapmayı deneyen aşçı, iş sözleşmesindeki, 'işçi, işverenin yazılı izni olmaksızın başka bir işte çalışamaz ve ek iş yapamaz' hükmünden dolayı tazminat hakkı olmadan kovuldu.

İş yeri tarafından ahlak ve iş akdine uymayan tutum ve davranışlar sergilediği iddia edilen şahıs, 4857 sayılı İş Kanununun 25/II maddesi gereğince işten çıkarıldı. İşçi, İstanbul Bakırköy 12. İş Mahkemesi’nde hukuk mücadelesi başlattı.

Mahkeme, iş yeri yetkilisinin ekonomik durumunun olumsuz etkilenerek, maaşları uzun süredir ödenmemesi karşısında davacının Facebook hesabındaki yapmak zorunda kaldığı eylemin feshi gerektirecek ağırlıkta bir davranış olmadığına hükmetti. Ancak, işveren mahkemenin verdiği bu kararı temyiz etti ve kararı Yargıtay'a taşıdı.

Temyiz sonrasında Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 'işçinin işverenin yazılı izni olmaksızın başka bir işte çalışamayacağı ve ek iş yapamayacağı’ hükmüne aykırı davranışta bulunduğuna karar verdi. Ve aşçının işine son verildi.

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