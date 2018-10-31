Facebook'ta Kullanıcı Sayısı Düşüyor, Gelirler Artıyor

Facebook, 2018’in üçüncü çeyrek (Q3) raporlarını açıkladı. Geçen çeyrekte önemli bir kazanç elde eden sosyal medya devi, Q3 2018'de biraz da olsa tökezledi.

Son dönemde yaşadığı gizlilik skandalları ile gündeme gelen Facebook, yılın üçüncü çeyreğine dair mali bilançosunu açıkladı.

Q3’de 13,13 milyar dolar gelir elde eden şirket, 13,78 milyar dolarlık pazar beklentilerinin biraz da olsa altında kaldı. Facebook’un gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış gösterdi; ancak rakamlar Q3 2017’deki yüzde 49 ve Q3 2016'daki yüzde 59’luk artışın gerisinde kaldı.

Facebook aylık aktif kullanıcı sayıları

Hisse başına 1.76 dolarlık kar açıklayan sosyal medya devi, reklam gelirinin yüzde 33’lük artışla 13.73 milyar dolara ulaştığını belirtti. Mobil platformlar Facebook’un reklam gelirinin yüzde 92’sini oluşturdu. Bu rakam, geçen çeyrekte yüzde 91’di.

Facebook’un dünya çapında kullanıcı başına sağladığı ortalama gelir 6.09 dolar, ancak bu rakam bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. ABD ve Kanada'da kullanıcı başına 27.61 dolar ve Avrupa'da 8.82 dolar, Asya-Pasifik'te 2.67 dolar ve Rest Of World bölgesinde 1.82 dolar.

ABD, Kanada ve Avrupa’daki kullanıcı sayısında sıfır büyüme kaydeden Facebook, Avrupa'da, hem günlük hem de aylık olarak 1 milyon kullanıcı kaybetti. Bu pazarlar şirketin gelirlerinin yüzde 70'ini oluşturuyor. Haliyle Facebook’un yavaş büyümesi, dahası küçülmesi Wall Street’i endişelendiriyor.

Facebook günlük aktif kullanıcı sayıları

Q3 2018'de toplam harcamalar bir yıl öncesine göre yüzde 53 artarak yaklaşık 8 milyar dolara yükseldi. Facebook'un yüzde 35 civarında düşmesi gereken faaliyet marjı, son çeyrekte yüzde 2'lik bir düşüşle yüzde 42'ye geriledi.

Şirket, 2018 harcamalarının geçen yıla göre yüzde 50 artışla yüzde 60'lara çıkacağını tahmin ederken, 2019 yılında bu oranın yüzde 40 ila yüzde 50 arasında artacağını öngörüyor.

Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 1.49 milyara çıktı. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise yüzde 10 artarak 2.27 milyara yükseldi.