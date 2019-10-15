Facebook’ta Paylaştığı Fotoğraf ile Uyuşturucunun Zararlarını Gösterdi

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan Jennifer Salfen-Tracy, uyuşturucu kullanan oğlunun iki farklı fotoğrafını Facebook’ta paylaştı. Tracy, uyuşturucu bağımlılığının zararlarını ve sadece birkaç ay içerisinde insanı ne hale getirebileceğini gözler önüne serdi.

Annesi tarafından yapılan ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımda, uyuşturucu kullanan Cody Bishop’un sadece 7 ay arayla çekilen iki farklı fotoğrafına yer verildi.

İlk fotoğrafta Bishop’un gayet sağlıklı ve güçlü olduğu görülürken, ikinci fotoğrafta uyuşturucu kullanımı sonrasında genç Bishop’un nasıl değiştiği ve ne kadar kötü bir hale geldiği görülüyor.

Vücuda Büyük Zararlar Veriyor

Bishop’un uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle hızlı bir şekilde zayıflamış olması ve cildinde oluşan yaralar da dikkatlerden kaçmıyor.

Sosyal medya kullanıcılarına seslenerek uyuşturucu sorununun çözülmesi için herkesi birleşmeye çağıran Salfen-Tracy, Facebook paylaşımında, “Cody’den birkaç haftadır haber alamıyorum. Kendisini seven ve ona ihtiyaç duyan ailesi ve çocukları olan bir kişinin hayatta neden böyle bir yolu seçtiğini anlamak zor.” ifadelerine yer verdi.