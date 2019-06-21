Facebook’ta Video İzlerken Hayatını Kaybetti!

Sosyal medya devi Facebook’ta 2.3 milyar kullanıcı bulunuyor ve her gün ortalama 4.75 milyar paylaşım yapılıyor. Bunlardan bazıları uygunsuz ya da zararlı içerikli paylaşımlar olabiliyor ve bunların tespit edilerek yayılmasının önüne geçilmesi gerekiyor.

Facebook’ta bu tarz karanlık içerikler, 'kozmik oda'daki görevli moderatörler tarafından kontrol ediliyor. Ancak işleri gereği benzer içerikleri görmeye alışık olsalar bile, moderatörler de bazen dehşet verici paylaşımlar karşısında güçlü kalamayıp kendisini çok kötü hissedebiliyor. Tam da bu sebeple, bir moderatörün Facebook’ta izlediği bir video sırasında kalp krizinden öldüğü belirtiliyor.

Facebook kullanıcıları, cinayetten nefret söylemine, çocuk ve hayvan istismarından intihara kadar birçok uygunsuz içerikli paylaşım yapıyor. Posta Gazetesi’nin haberine göre, bu tür zararlı içerikler, Facebook çalışanı sayılmayan, taşeron bürolardaki moderatörler tarafından inceleniyor.

Moderatörler saati 15 dolar (yaklaşık 87 TL) karşılığında bu videoları izleyip değerlendiriyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı videolar yasaklanıyor ve bu sayede zararlı videoların Facebook’ta yayılması engelleniyor.

Bu tür videoları denetleyen merkezlerden birisi olan Florida’daki Cognizant adlı şirkette moderatör olarak çalışan 42 yaşındaki Keith Utley’in, Facebook videolarından birini izlediği sırada kalp krizi geçirerek öldüğü ortaya çıktı. Şirketin 800 çalışanından birisi olan Utley’in 2 çocuk babası ve eski bir asker olduğu belirtiliyor.

Şiddet ve nefret söylemi içeren paylaşımlardan sorumlu olan Utley’in ölüm haberinin bir yıl boyunca gizlendiği anlaşıldı. Ayrıca Utley’in yanı sıra, geçtiğimiz aylarda bazı moderatörlerin de gördükleri karşısında dayanamayarak uyuşturucu kullanımına başladığı ortaya çıkmıştı.