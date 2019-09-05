Facebook’ta Yüz Tanıma Özelliğine Yeni Düzenleme

Facebook’ta fotoğraflardaki kişilerin yüzlerini etiketlemek amacıyla kullanılan yüz tanıma teknolojisine yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre artık bu teknoloji platformda varsayılan olarak kullanılamayacak ve Ayarlar’dan aktif hale getirilmesi gerekecek.

Sosyal paylaşım platformu Facebook, şimdiye kadar otomatik olarak sunduğu yüz tanıma teknolojisiyle fotoğraflardaki kişilerin etiketlenmesini kolaylaştırıyordu. Yeni düzenleme sonrası bu özellik bir nevi arka plana alınıyor fakat aslında tamamen de kaldırılmış olmuyor.

Bundan böyle Facebook’ta bir arkadaşınız sizin bir fotoğrafınızı platforma yüklediğinde, o fotoğrafta etiketlenmiş olmasanız bile bu durum hakkında bir Facebook bildirimi alacaksınız. İsterseniz kendinizi o fotoğrafta etiketleyebilecek ya da istemezseniz etiketi kaldırarak o fotoğrafı rapor edebileceksiniz.

Verge’de yer alan habere göre Facebook, yüz tanıma teknolojisinin Ayarlar kısmında varsayılan olarak kullanılmasını birkaç hafta içerisinde kaldıracak. Facebook 2017 Aralık ayından beri bu teknolojiyi platformunda kullanıyordu.

Facebook hesabınızda yüz tanıma teknolojisi ayarları aktif değilse bile bu teknolojiden faydalanmak isteyenler için süreç oldukça basit. Çünkü Facebook bu seçeneği açabileceğinizi gösteren bir bildirimi haber akışınızda size gönderecek. Platforma yeni katılan kullanıcıların hesaplarında yüz tanıma teknolojisinin varsayılan olarak kapalı şekilde geleceğini de belirtelim.

Facebook’taki yüz tanıma teknolojisi tartışmaları, Facebook’a açılan bir dava nedeniyle alevlendi. Geçtiğimiz ay ABD’nin San Fransisco eyaletinde görülen davada, Facebook’un yüz tanıma teknolojisini kullanıcılarının rızası olmadan kullandığına ve gizlilik hakları yasalarını ihlal ettiğine karar verildi.

Federal mahkeme, kullanıcıların kendi rızası olmadan yüz tanıma teknolojisi geliştirilmesinin bireylerin özel ilişkilerini ve somut çıkarlarını yok ettiği sonucuna vardı.