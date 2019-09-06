Facebook’tan 10 Milyon Dolar Ödüllü Yarışma

Facebook, yazılım devi Microsoft ile önemli bir iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi, Deepfake videolarının saptanmasını amaçlayan bir yarışma düzenleyecek ve büyük ödüller dağıtacak.

Facebook, Microsoft ve akademisyenlerden oluşan bir grup, son dönemde internette yayılmama başlayan Deepfake içerikli videolara karşı önlem almak için harekete geçti.

Deepfake içerikli unsurların daha iyi tespit edilebilmesi için düzenlenen yarışmada, gerçek oyuncularla çekilen videoları saptamayı başaran olursa 10 milyon dolarlık bir ödül kazanacak.

Sosyal medya devinin, algılama araştırmasını teşvik etmeyi amaçlayan 10 milyon dolar ödüllü yarışması 'Deepfake Detection Challenge (Deepfake Bulma Mücadelesi)' olarak adlandırılıyor.

Yarışmacılar, gerçek oyuncuların yer alacağı deepfake videolarının gerçek olup olmadığı tespit etmeye çalışacak. Facebook, algılama araçlarını test etmek için bir veri seti oluşturacak araştırmacılar da görevlendirdi.

Yapay zeka tabanlı Deepfake teknolojisi, yüksek gerçekliğe sahip sahte videolar üretilmesini sağlıyor. Örneğin bir video hiç yer almamış olsanız bile sizin yüzünüz, o videodaki herhangi bir kişinin yüzüyle değiştirilebiliyor. Üstelik bu tür videoların gerçek olup olmadığını anlamak da oldukça zor oluyor. Uzmanlar da her geçen gün internette yaygınlaşan bu teknolojinin beraberinde getirdiği tehlikelere dikkat çekiyor.