Facebook'tan Beklenmeyen Koronavirüs Hatası

Facebook, dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yapılan resmi haberleri spam olarak işaretlemeye başladı. Kullanıcılar yaşanan hataya büyük sitem etti.

Facebook, Koronavirüs Paylaşımlarını Neden Spam Olarak İşaretliyor?

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili resmi açıklamaları paylaştıysanız gönderiniz spam olarak işaretlenmiş olabilir. Koronavirüs ile ilgili resmi makaleleri paylaşan kullanıcılar, dün gece gönderilerinini spam olarak işaretlendiğini gösteren bildirimler almaya başladı.

Bu gönderilerin yazılım hatası nedeniyle spam olarak işaretlendiği açıklandı ve yaşanan hatanın düzeltilmesi için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Facebook'un nasıl böyle bir hata yapmış olduğu kullanıcılar tarafından merak edilirken spam olarak işaretlenen gönderilerin yeniden geri yüklendiği duyuruldu.

We’ve restored all the posts that were incorrectly removed, which included posts on all topics - not just those related to COVID-19. This was an issue with an automated system that removes links to abusive websites, but incorrectly removed a lot of other posts too. — Guy Rosen (@guyro) March 18, 2020

Facebook yetkilisi Guy Rosen yaptığı açıklamada "Bu, kötü amaçlı web sitelerine bağlantıları kaldıran, ancak diğer birçok yayını da yanlış bir şekilde kaldıran otomatik bir sistemle ilgili bir sorundu" dedi.

Kullanıcılar Twitter üzerinden konu ile ilgili şu paylaşımları yapmışlardı:

Facebook decided that my posting of this Times of Israel article is spam. (It’s not spam.) pic.twitter.com/3NqUbiwmyi — Mike Godwin (@sfmnemonic) March 17, 2020