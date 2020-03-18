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Facebook'tan Beklenmeyen Koronavirüs Hatası

Facebook'tan Beklenmeyen Koronavirüs Hatası
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Facebook, dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yapılan resmi haberleri spam olarak işaretlemeye başladı. Kullanıcılar yaşanan hataya büyük sitem etti.

Facebook, Koronavirüs Paylaşımlarını Neden Spam Olarak İşaretliyor?

Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili resmi açıklamaları paylaştıysanız gönderiniz spam olarak işaretlenmiş olabilir. Koronavirüs ile ilgili resmi makaleleri paylaşan kullanıcılar, dün gece gönderilerinini spam olarak işaretlendiğini gösteren bildirimler almaya başladı.

Bu gönderilerin yazılım hatası nedeniyle spam olarak işaretlendiği açıklandı ve yaşanan hatanın düzeltilmesi için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Facebook'un nasıl böyle bir hata yapmış olduğu kullanıcılar tarafından merak edilirken spam olarak işaretlenen gönderilerin yeniden geri yüklendiği duyuruldu.

Facebook yetkilisi Guy Rosen yaptığı açıklamada "Bu, kötü amaçlı web sitelerine bağlantıları kaldıran, ancak diğer birçok yayını da yanlış bir şekilde kaldıran otomatik bir sistemle ilgili bir sorundu" dedi.

Kullanıcılar Twitter üzerinden konu ile ilgili şu paylaşımları yapmışlardı:

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