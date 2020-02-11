Facebook'tan Bir Satın Alma Hamlesi Daha

Facebook, Londra merkezli bilgisayar yazılım şirketi Scape Teknolojiyi satın aldı.

GPS özelliklerinin ötesinde, konum doğruluğu üzerinde çalışan Londra merkezli bilgisayar yazılım şirketi olan Scape Teknoloji, Facebook tarafından satın alındı.

Anlaşmanın tüm şartları henüz açıklanmadı. Söylentilere göre Facebook, şirket hisselerinin %75’inden fazlasını satın aldı. Bu da yaklaşık 40 milyon dolar yapıyor.

Scape şirketinin, risk sermayesi temsilcilerinin yönetim kurulundan istifa ettiği ve yerlerine iki Facebook yöneticisinin geldiği de söylentiler arasında.

GPS Özelliklerinin Çok Ötesinde Konum Doğruluğu Gerektiren Uygulamalar Geliyor

2017 yılında kurulan Scape Teknoloji, bilgisayar vizyonuna dayanan, geliştiricilerin yalnızca GPS özelliklerinin çok ötesinde, konum doğruluğu gerektiren uygulamalar geliştirmelerini sağlayan bir “Görsel Konumlandırma Hizmeti” geliştiriyordu.

Teknoloji, başlangıçta artırılmış gerçeklik uygulamalarını hedef aldı ancak aynı zamanda mobilite, lojistik ve robotikteki uygulamalara güç vermek için kullanılacak potansiyele de sahipti. Daha basit bir ifadeyle, Scape kameralı herhangi bir makinenin çevresini anlamasını sağlamak için çalıştı.

Facebook yetkilileri, zaman zaman küçük teknoloji şirketlerini satın alarak Facebook’u büyütüp, geliştirdiklerini belirtirken, sosyal medyada Facebook’un Scape Teknolojiyi satın alarak ne kadar doğru bir hamle yaptığı konuşuluyor.