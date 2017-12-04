Facebook'tan Çocuklara Yönelik Uygulama: Messenger Kids

Facebook gizlilik odaklı projelerine yeni bir çalışma daha ekledi ve 6 ila 12 yaş arası çocukların arkadaşları ve aileleri ile görüşebilmelerine olanak sağlayan Messenger Kids'i tanıttı.

Çocukların sosyal medyanın zararlı etkilerinden uzak durması ve interneti aile denetiminde kullanması için geliştirilen Messenger Kids, iOS ve Android platformunda kullanıma sunuldu.

Facebook'un bu projesindeki asıl amacı, 13 yaş altı çocukları da Facebook'un bir parçası yapmak. Zira yasalar gereği 13 yaşın altındaki kullanıcılar legal olarak Facebook'a üye olamıyor. Bu durumdan yola çıkan sosyal medya devi, Messenger Kids ile 13 yaş ve altı çocukların iletişim halinde kalmasını sağlayacak.

Ebeveynler, çocuklarının telefonlarına ya da tabletlerine Messenger Kids uygulamasını indirerek, kendi Facebook hesaplarından çocuklarının kimlerle iletişim kurabileceğini seçebileceği gibi arkadaşlarıyla ne konuştuklarını da görebilecek.

Şirket, Messenger Kids'i kullanmak için herhangi bir Facebook hesabı veya telefon numarası gerekmediğini belirtiliyor. Ayrıca gizliliğin ön planda tutulduğu ifade edilirken, çocukların bilgileri reklamlar için kullanılmayacak. Uygulama içi satın almanın da olmadığı Messenger Kids, tam anlamıyla ebeveynlerin gözetiminde olacak.

Çocukların profillerini oluşturduktan sonra arkadaşlarıyla metin ve video sohbeti başlatabilmek için aile onayı almaları gerekiyor. Ayrıca normal Messenger uygulamasından da Kids kullanıcıları ile konuşulabildiğini belirtelim. Yani ebeveynler de çocuklarıyla istedikleri zaman iletişim kurabilecekler.

Facebook, söz konusu uygulamanın 'Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası' ile uyumlu çalışacağını ve şirketin herhangi bir kazanç elde etmeyeceğini açıkladı. Ancak uygulama, çocukları hayat boyu süren Facebook kullanıcıları haline getirebilir. Dolayısıyla 6 ila 12 yaş arası çocukları şimdiden Facebook'un bir parçası yapmak ne kadar doğru tartışılır.

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