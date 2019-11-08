Facebook'tan Dikkat Çeken Kişisel Veri Erişimi Açıklaması

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook'tan dikkat çeken bir kişisel veri açıklaması yapıldı. Facebook yaklaşık 100 uygulama geliştiricisinin kullanıcıların kişsel verilerine erişim sağlayabildiğini açıkladı.

Kişisel verileri bir türlü düzgün koruyamayan Facebook, bazı kişilerin Facebook grupları aracılığı ile başkalarının kişisel verilere erişebildiğini söyledi. Şirket 60 günde 11 ortağın Facebook gruplarında bulunan kullanıcıların kişisel verilerine erişim sağladığını tahmin etmekte. Verilerin suistimal edilmediği söyleniyor.

Facebook kişisel verilere erişimi bulunan geliştiricileri açıklamadı. Facebook yöneticilerin Konstantinos Papamiltiadis yaşanan veri ihlali hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Suistimale dair hiç kanıt görmemiş olsak da, geliştiricilerden saklamış olabilecekleri tüm kullanıcı verilerini silmelerini isteyeceğiz ve bunların silindiğini doğrulamak için incelemeler yapacağız."

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Kişisel Verilerin Koruma Kurulu, veri ihlali gerekçesi ile Facebook'a 1 milyon 600 bin TL idari para cezası kesmişti. KVKK, Facebook'ta bulunan başkasının gözünden gör, doğum günü kutlayıcı ve video yükleyici özelliklerinde veri ihlali olduğunu tespit etmişti. Facebook yaşanılanların ardınan çeşitli çalışmalar yaparak sorunu gidermişti.