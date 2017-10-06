Facebook’tan İş Dünyasını İlgilendiren Uygulama

Facebook ve Workplace, iş dünyasını yakından ilgilendiren bir uygulamayı sessiz sedasız kullanıma sundu. Mac ve PC platformlarında yayınlanan Workplace Chat, iş dünyasında sıkça kullanılan bir uygulama olan Slack’le benzer özellikleri taşıyor.

Masaüstü sohbet uygulaması olan Workplace Chat, iş arkadaşlarınızla konuşma, belge, fotoğraf ve video gibi dosyaları gönderme imkanı verirken, aynı zamanda çeşitli emoji ve GIF’ler de paylaşabiliyorsunuz. Fakat müdürünüzün hoşuna gidebilecek GIF’leri paylaşmanızda fayda var. Ne olur ne olmaz.

Ayrıca, bir iş arkadaşınıza masaüstünüzü açtığınızda bunun üzerinde belli bir kontrolünüz de bulunuyor. İsterseniz tam yansıtma sağlarken, isterseniz de belli bir uygulamayı seçerek sadece onun üzerinde oynama yapılmasına izin veriyorsunuz.

Workplace by Facebook sözcüsü Vanessa Chan, uygulamanın beta sürümünün kullanıma sunulduğunu doğrulayarak, “Bu, müşteriler tarafından en çok talep edilen özelliklerden birisiydi. Biz de kullanıcıların isteklerine kulak verdik” dedi.

Workplace Chat uygulamasının beta sürümü, Windows 7 ve üzeri 64-bit sistemler ve 10.9 Mavericks için kullanıma sunuldu.