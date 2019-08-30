Facebook’tan Kafaları Karıştıran Hamle! Ücretli Mi Oluyor?

Facebook, kurulduğu günden bu yana anasayfasında yer alan 'Ücretsiz ve her zaman ücretsiz olacak' sloganını sessiz sedasız kaldırdı.

Sosyal medya devi Facebook kurulduğu 2004 yılından bu yana kullanıcılarına ücretsiz olarak hizmet veriyordu. Ancak şirketin şu sıralar anasayfasında yaptığı değişiklik kafaları karıştırdı.

Yeni Slogan

Facebook, anasayfasındaki "Ücretsiz ve her zaman ücretsiz olacak." sloganını kaldırdıktan sonra bunun yerine "Hızlı ve Kolay" ifadesini ekledi.

Ücretli Olabilir

Sosyal medya devinin bu hamlesi, platformun ücretli hale getirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi ve bu konuda birçok iddia ortaya atıldı.

Platformun ücretli olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kullanıcı verilerinin kullanımını kısıtlayan Facebook’un yeni bir gelir modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor.