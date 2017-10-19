Facebook'tan Müslüman Karşıtı Test Aracı!

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, ABD seçimleri öncesinde “test aracı” adı altında bir reklam videosu paylaşmıştı. Videoda islamofobi duygusunu ortaya çıkarmak isteyen Facebook, bu videoya “Are we safe?” yani “güvende miyiz?” adını vermişti.

Charlottesville’de yaşanan terör olayları sonucunda “Facebook, farklı görüş açılarından insanların düşüncelerini özgürce paylaşabildikleri bir ortam. Eğer biri başkalarını susturmaya çalışırsa ya da onlara kim olduklarına ya da neye inandıklarına dair saldırırsa bu hepimizi yaralar ve kabul edilemez bir durumdur.” şeklinde açıklama yapan Mark Zuckerberg, yayınlanan bu reklam videosuyla akılları karıştırmayı başardı.

Videoda ABD içerisinde yaşanan terör olaylarına değinen Facebook, teröristleri siyah beyaz efektle gösterdi. Ancak videoda sadece müslümanların fotoğraflarını gösteren ve bu kişileri bir nevi “terörist” damgası vuran sosyal medya devinin İslamofobi ortamı oluşturmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Ayrıca Facebook içerisindeki video formatını değiştirecek olan şirket, “Are we safe?” videosunu 12 farklı formatta yayınlayarak izleyicilere en çok hangisini sevdiğini sordu. Çünkü çıkan sonuca göre site ve uygulamanın video formatını değiştirmeyi planlıyordu.

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