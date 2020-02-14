Facebook'tan Pinterest Benzeri Hobi Uygulaması: Hobbi

Facebook'un NPE Ekibi olarak adlandırılan deneysel proje grubu yeni uygulamasını yayınladı. Hobbi ismindeki uygulama, kişisel proje ve hobilerinizi belgelemek için kişisel medya aracı olarak tasarlanmış.

Şirketin yeni test uygulaması Hobbi, Pinterest'ten birçok özellik alıyor olmasına rağmen farklı amaçlara hizmet ediyor. Hobbi'de kullanıcılar hobi fotoğraflarını temalı koleksiyonlarda düzenleyebiliyorlar. Uygulamada sanat, yemek tarifleri, resim gibi farklı temada koleksiyonlar oluşturabilirsiniz.

Hobbi'yi diğer Facebook uygulamalarından ve Pinterest'ten ayıran şey ise bir sosyal ağ bileşeninin olmaması. Temel olarak uygulama, hobilerinizi ve fikirlerinizi düzenlemek için kişisel bir arayüz sunuyor ve bunu diğer kullanıcılarla paylaşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Bunun da ötesinde Hobbi, tüm koleksiyonlarınızı Instagram gibi diğer platformlarda harici olarak paylaşabileceğiniz bir video hizmetine de sahip. O ldukça minimalist bir arayüze sahip olan Hobbi'nin kişisel bir platform olduğunu ve eğer isterseniz koleksiyonlarınızı arkadaşlarınızla paylaşabileceğinizi belirtelim.

Şimdilik yalnızca belirli ülkelerde kullanıma sunulan ve iOS kulanıcıları tarafından test edilebilen Hobbi'nin “çok hızlı değişebileceği ve insanlar için yararlı olmadığı saptanırsa kapatılacağı" dile getirildi.