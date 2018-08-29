Facebook'tan Twitter Kullanıcılarına Ambargo

Cambridge Analytica skandalından sonra gizlilik konusunda büyük değişiklikler yapan Facebook şimdi de Twitter'ın otomatik olarak tweet paylaşmasını engelledi. Bundan böyle tweet'leri Facebook hesabınızda manuel olarak paylaşmanız gerekiyor.

Twitter ve Facebook hesaplarınızı birbirine tanımladıktan sonra yaptığınız paylaşımları iki platform arasında otomatik olarak paylaşabiliyor ve zaman kaybı yaşamıyordunuz. Fakat Facebook tarafında yapılan yeni bir API güncellemesiyle birlikte bundan böyle tweet'leri Facebook'ta çapraz gönderi şeklinde yayınlayamayacağımız ortaya çıktı.

Önceden Paylaşılmış Olan Tweet'leri Kaldırdı

Ayrıca kullanıcılar daha önceden paylaştıkları tweet'lerin de kaybolduklarını aktardılar. Yani Facebook üzerinde otomatik olarak paylaşılan tüm gönderileri kaldıran ve bu şekilde üçüncü taraf platformların erişimini kesen Facebook'un konu hakkında açıklama yapmadığını, kayıp tweet'lerin geri yüklenip yüklenemeyeceğinin bilinmediğini de belirtmek gerekiyor.

1 Ağustos'ta alınan karar kapsamında Facebook üzerinde çapraz gönderim yapmanın mümkün olmadığı açıkça görülüyorken Facebook'un artık gizlilik konusunda taviz vermediğini söyleyebiliriz. Ancak bundan sonraki süreçte Facebook'a tweet'lerinizi elle manuel olarak yükleyebilirsiniz.