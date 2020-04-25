Facebook'tan Yeni Uygulama: Messenger Rooms

Facebook yeni grup görüntülü konuşma uygulaması Messenger Rooms'u kullanıcılarına sundu. Koronavirüsü nedeniyle karantinada olunan bu günlerde kişiler gerek işlerine devam edebilmek gerek ise sevdikleriyle hasret gidermek için görüntülü görüşme uygulamalarına yönelmeye başladı. Hangi uygulamanın daha güvenli olduğu tartışılırken, Facebook grup görüntülü görüşmeyi mümkün kılan Messenger Rooms uygulamasını kullanıma sunduğunu duyurdu.

Paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığı ile kişilerin görüntülü görüşebilmesine imkan tanıyan Messenger Rooms uygulaması ile kullanıcılar, aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinliklere katılabilecek ya da Facebook Messenger üzerinden oluşturacakları sanal odalarda istedikleri kişileri davet ederek görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek.

Uygulamanın en ilgi çekici özelliği ise, kullanıcının Messenger Rooms'a davet ettiği kişinin bir Facebook hesabının olması gerekmemesi ya da Messenger uygulamasına sahip olması gerekmemesi. Diğer yandan uzaktan görüntülü görüşme uygulamalarında en çok yaşanan sorunlardan bir tanesi olan zaman sınırı da, Messenger Rooms ile ortadan kalkıyor. 50 kişiye kadar görüntülü görüşme katılımına izin veren Messenger Rooms uygulaması, süresiz görüşme imkanı sunuyor.

Messenger Rooms ile Ek Bir Uygulamaya İhtiyaç Duymadan Görüntülü Görüşmek Mümkün

Uygulama üzerinden sohbet linkini oluşturan kişi, görüntülü görüşmek istediği kişilerle linki paylaşıyor. Yeterli katılımcının görüntülü görüşmeye katılmasının ardından, görüşmeye katılım kapatılabiliyor ve daha fazla kişinin görüşmeye dahil olması engellenebiliyor.

Uygulamanın en güzel tarafı, davet edilen kişilerin hiç bir uygulama ya da program indirmek zorunda olmadan cep telefonu ya da bilgisayar üzerinden görüşmeye katılabilmeleri. Messenger uygulamasına sahip olan katılımcılara, AR filtre seçenekleri sunan Messenger Rooms, kişilerin kolaylıkla birbirleriyle görüntülü görüşebilmelerine olanak tanıyacak şekilde geliştirilmiş.

Yeni uygulamayla ilgili açıklamada bulunan Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, koronavirüsü nedeniyle görüntülü görüşme uygulamalarına ilgilinin ciddi oranda arttığını belirtirken, Messenger Rooms uygulamasının önümüzdeki günlerde Instagram ve WhatsApp üzerinden de görüntülü görüşmeye olanak tanıması için geliştirmelere devam ettiklerini ifade etti.