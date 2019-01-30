Facebook Tartışma Yaratan Veri Toplama Uygulamasını Kapattı

Bugün erken saatlerde Facebook’un veri skandallarına bir başkası daha eklenmiş ve sosyal medya devinin Facebook Research adı altında yayınladığı uygulamayla genç yaştaki kullanıcıların tüm verilerini topladığı ortaya çıkmıştı. Yayınlanan haberlerden sonra Facebook uygulamasının iOS sürümüne kayıtları kapattığını aktardı.

Facebook Research ismi verilen uygulamayla Facebook, uygulamanın yüklendiği cihazdaki neredeyse her şeye dair izin istiyor ve uygulamayı kullananların bütün verilerine erişiyordu. Özel mesajlardan elektronik postalara kadar her duruma ulaşabilen sosyal medya devi, bunu beta siteleri üzerinden yaparak, uygulamanın tam anlamıyla yayında olmadığı izlenimi veriyor ve kullanıcılarına da 20 dolar ödeme yapıyordu.

Facebook Research uygulamasının App Store’daki bütün yasakları deldiğini söyleyen uzmanlar, böylesi durumlarda Apple’ın sert önlemler alabileceğini hatta Facebook’un bütün uygulamalarını iOS ekosisteminden çıkarabileceğini dahi dile getirmişlerdi. Bunun üzerine harekete geçen Facebook, uygulamanın iOS başvurularını kaldırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook, konunun aktarıldığı gibi herhangi bir “gizlilik” içermediğini ve programa katılıp, bütün bilgilerini Facebook’a aktaran kişilerin, zaten durumdan haberdar olduklarını söyledi. Buna rağmen gelecek tepkileri azaltmak adına iOS betası olan kayıtları tamamen durduklarını dile getirdi.

Facebook Research aslında yeni başlayan bir uygulama değil. 2016 yılından bu yana sosyal medya kullanıcılarının davranışlarını incelemek üzere Facebook Project Atlas adı altında araştırmalar yürüten şirket, farklı denemeler yaparak, kullanıcı verisi toplamıştı.