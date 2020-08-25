Facebook, Tayland Kralını Eleştiren Grubu Yayından Kaldırdı

The Guardian'dan gelen rapora göre Facebook, Tayland hükümetini ve Tayland kralını karalamakla ilgili yerel yasaları ihlal ettiği için 1 milyondan fazla üyesi olan Facebook grubunu yayından kaldırmak zorunda kaldı.

Facebook'ta "Royalist Marketplace" adıyla bilinen grubun 1 milyonu aşkın üyesi bulunuyordu. Nisan ayında akademisyen Pavin Chachavalpongpun tarafından kurulan Facebook grubu, Tayland hükümetini ve Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'u eleştiriyordu.

Geçtiğimiz Pazartesi "Royalist Marketplace" adlı grup, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı'nın yasal talebi üzerine kısıtlandı. Rapor, grubun Vajiralongkorn'u tartışmak için kurulduğunu ve son dört ayda 1 milyondan fazla üyeye sahip olduğunu belirtiyor.

Facebook kullanıcıları Tayland Kralını eleştiremez mi?

Tayland'ı eleştiren grubun kurucusu Pavin Reuters'e verdiği röportajda "Grubumuz demokratikleşme sürecinin parçası, ifade özgürlüğü için bir alandı" dedi ve ekledi: "Bunu yaparak Facebook, Tayland'da demokrasiyi engellemek ve otoriterliği geliştirmek için otoriter rejimle işbirliği yapıyor."

Tayland hükümetini eleştiren grubu kaldırmaya ilişkin konuşan Facebook sözcüsü ise "Dikkatli bir incelemenin ardından Tayland hükümetinin yasa dışı olduğunu düşündüğü içeriğe erişimi kısıtladık. Bu istekler, uluslararası insan hakları hukukuna aykırı ve insanların kendilerini ifade etme yetenekleri üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip"