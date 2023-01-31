Yeni İddia: Facebook Telefonlarınızın Pilini mi Öldürüyor?

Facebook söz konusu olduğunda, akıllı telefonlardaki kişisel verilerinizin toplanmasından, verilerin kötü niyetli üçüncü taraflarla paylaşılmasına ve daha fazlasına kadar pek çok tartışma yaşanıyor. Şimdi de platform, akıllı telefonunuzun pilini gizlice öldürmesiyle suçlanıyor.

Eski çalışan ve veri bilimci George Hayward, New York Post'a yaptığı açıklamada Facebook'un "negatif test" uygulamalarının bir parçası olarak telefonunuzun pilini gizlice tüketebileceğini söyledi. Negatif test, bir uygulama ya da yazılıma beklenmedik davranışlar ve koşullar uygulayarak nasıl başa çıktığını görmeyi amaçlayan bir yazılım testi türüdür.

"Yöneticiye 'Bu birilerine zarar verebilir' dedim, o da birkaç kişiye zarar vererek daha büyük kitlelere yardımcı olabileceğimizi söyledi." diyen Hayward, negatif teste katılmayı reddettiği için işten çıkarıldığını da sözlerine ekledi. Avukatı ayrıca şirkete bir dava açtığını da söyledi.

Facebook Pilleri Öldüreceğini Bile Bile 'Negatif Testler' Yapıyor

Eski çalışan, Facebook'un negatif testler yaptığına inanıyor çünkü kendisine negatif test örnekleri içeren 'Negatif testler nasıl yapılır' başlıklı bir şirket içi eğitim belgesi verildiği iddia ediliyor.

Şirketlerin yazılımlarını çeşitli senaryolarda kapsamlı bir şekilde test etmeleri gerektiğinden, negatif test genel olarak tartışmalı bir eylem değil ancak Facebook, uygulamanın bir parçası olarak kullanıcıların telefon pillerini kasıtlı olarak tüketiyorsa çizgiyi büyük ölçüde aşmış gibi görünüyor.

Hayward, özellikle bir kullanıcının telefonunun pilinin kasıtlı olarak tüketilmesinin, acil servislerle iletişime geçmeleri gereken durumlarda hayatlarını riske atabileceğini belirtti. Ayrıca bu uygulama, kullanıcıları telefonlarını daha sık şarj etmeye zorlayarak pilin bozulmasını da hızlandırabiliyor.

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