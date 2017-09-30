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Facebook Tıpkı Apple Face ID Gibi Bir Yöntem Geliştiriyor

facebook yuz tanıma sistemi
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Sosyal Medya

Facebook, Apple'ın FaceID'sine benzer bir altyapıyı sosyal hesaplara adapte etmeyi deniyor.

Eğer gün olur da şu yakınlarda Facebook'tan ayrılırsanız, geri dönmek istediğinizde, bir yüz tanıma arayüzüyle karşılaşırsanız şaşırmayın.

Facebook kullanıcı kimliğini belirlemek için seviye atlayarak "yüz tanıma" yöntemine hemen geçmek istiyor ancak, bu uygulamanın test aşamaları henüz tamamlanmamış.

Facebook yazılım departmanı konuyla ilgili olarak, "Kullanıcıların hesap kurtarma ya sisteme girme gibi yapacakları işlemler sırasında kullanıcının bu hızla yapabilmesini hedefliyoruz, bunun için yeni bir özellik test ediyoruz." açıklamasını yaptı. Facebook denediği bu yeni yönteminin, standart kimlik doğrulma adımlarından oldukça hızlı ve farklı olduğunu ifade ediyor.

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Facebook bu yeni sistemi, kısıtlı sayıda cihazlarda ve kendi içinde hali hazırda deniyor. Genel kanıya göre, bu sistem güvenli bir hale getirilir ve korsanlar tarafından kandırılmazsa, Facebook sosyal medyada yeni bir devrime daha imza atmış olacak.

Aslında yıllardır Facebook kullanıcı girişlerini hızlı ve güvenli kılabilmek adına türlü yöntemler geliştirmeye çalışıyordu. Hatta Facebook, geçmişte de fotoğraf onaylı kimlik doğrulama sistemlerini denemiş, ancak gelen tepkiler üzerine bundan süratle vazgeçmişti. Facebook, hızla gelişen güvenlik sistemlerinin bu sefer kullanıcılar tarafından benimseneceğinden emin görünüyor.

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ETİKETLER: facebook 3D yüz tanıma sistemi apple face id

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