Facebook Trump'ın Yanlış Bilgi İçeren COVID-19 Paylaşımını Sildi

Sosyal medya devi Facebook geçtiğimiz Çarşamba günü Donald Trump'ın Facebook sayfasında yayınlanan COVID-19 videosunu kaldırdı. Facebook sözcüsüne göre Trump'ın COVID-19 videosu koronavirüs hakkında yanlış bilgi yayıyordu.

"Bu video, bir grup insanın COVID-19'dan bağışık olduğunu iddia ediyor ve bu COVID yanlış bilgilendirmesi konusundaki politikalarımızın ihlali anlamına geliyor." şeklinde bir açıklamayla Trump'ın COVID-19 videosunu kaldıran Facebook, pandeminin ilk döneminden bu yana Koronavirüs iddialarına geçit vermiyor.

Trump "çocuklar COVID-19'a bağışık" dedi, Facebook'tan engel yedi

Trump'ın Facebook sayfasını ziyaret ettiğinizde COVID-19 videosuyla ilgili bir gönderi bulunmuyor. Facebook'un kaldırılan videoya bir tür bildirim koyup koymayacağı sorulduğunda ise politikalarının böyle olmadıklarını söylüyor.

Trump'ın COVID-19 videosunda "Eğer çocuklara bakarsanız, çocuklar neredeyse - ve neredeyse kesinlikle söyleyebilirim - bu hastalıktan neredeyse bağışıklar" şeklinde bir ifade yer alıyor. Ancak çocukların COVID-19'a bağışık olmaları diye bir bilgi bulunmuyorken Koronavirüsü daha hafif geçirdiklerini biliyoruz.

Trump'ın COVID-19 videosu Twitter'da da silindi