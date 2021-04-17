Facebook'un Trump Yasağı Hakkında Alınan Karar Açıklandı

Trump yasağı hakkında Facebook Gözetim Kurulu'nun aldığı karar belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın alınan karar neticesinde Facebook'ta bir süre boyunca daha yasaklı kalması uygun bulundu.

Birkaç ay önce Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası'nda meydana gelen olayların ardından sosyal medya platformları başta olmak üzere birbirinden çeşitli platformdan yasaklanan Donald Trump, olayların giderek büyümesinin önüne geçmek için Facebook'tan belirsiz bir süre boyunca yasaklanmıştı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanın hesabına uygulanan kısıtlama hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Son 24 saatteki şoke edici olaylar, Başkan Donald Trump’ın kalan görev süresini iktidarın halefi Joe Biden’ın başkanlığı barışçıl bir şekilde teslim almasının önünde engel oluşturduğunu açıkça gösteriyor."

"Sosyal medya platformunu destekçilerinin kongre binasındaki eylemlerini kınamak yerine destekçilerinin yaptıklarına göz yumarak kullanması, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve dünyadaki insanları haklı olarak rahatsız etti. Dün başkanın destekçilerle ilgili ifadelerini kaldırdık çünkü daha fazla şiddete neden olduğuna karar verdik."

"Seçim sonuçlarının kongre tarafından onaylanmasının ardından tüm ülkenin önceliği geri kalan 13 gün ve Biden’ın göreve başlamasından sonraki günlerin barış içinde ve demokratik normlara uygun olduğunu sağlamak olmalıdır."

"Son birkaç yıldır Başkan Trump’ın platformumuzu kendi kurallarımıza uygun şekilde kullanmasına izin veriyoruz. Politikalarımızı ihlal ettiği zamanlarda bazen gönderilerini kaldırdık bazen gönderilerini hassas olarak işaretledik. Bunu yaptık çünkü halkın siyaset konuşma ve tartışma hakkının olduğunuzu düşünüyoruz ancak şu anki durum öncekilerden farklı. Sergilenen bu hareketler, demokratik yollarla seçilmiş bir başkana karşı şiddetli kışkırtma yapmak için platformumuzun kullanılmasını içeriyor."

"Başkanın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyor ve bu nedenle Facebook ve Instagram hesaplarına uyguladığımız yasağın süresini süresiz olarak veya en azından önümüzdeki iki hafta boyunca yeni başkan iktidara geçene kadar uzatıyoruz."