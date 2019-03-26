Facebook, Türkiye'de Siyaset Reklamlarının Önünü Açıyor

Özellikle son zamanlarda siyasilerin sosyal medyadaki reklam atışması hız kazanmışken, Facebook Politikacılar ve Devlet Kurumları sayfasını Türkçe hale getirdi. Facebook'un amacı sosyal medyada siyasetçilerin nasıl daha etkili olabilecekleri konusunda kendilerine yardım etmek.

"Seçilmiş bir temsilciyseniz, bir devlet kurumu ya da seçim kampanyası kuruluşuysanız veya siyasete yeni giriş yapıyorsanız, bunlar Facebook’taki varlığınızdan en yüksek verimi almanıza yardımcı olacak." şeklinde bir açıklamayla siyaset adamlarına Facebook'u tavsiye eden şirket, kullanıcılara ise tarafsız olacaklarının sözünü veriyor.

31 mart seçimlerine çok az zaman kalmasından dolayı diğer seçimleri hedef aldığı düşünülen Facebook'un, Türkiye Politikalar Müdürü Çağatay Pekyörür çeşitli açıklamalarda bulundu. Bu platformun kimseye hizmet etmediğini ifade eden Pekyörür, temsilcilere, adaylara ve devlet kurumlarına etkileşim sağlayacaklarını dile getirdi.

Kullanıcılara Seçim Çağrısı Yapacak

Ayrıca seçim günlerinde kullanıcılarına bildirim gönderen ve 'seçim çağrısı' yapacak olan Facebook'un sayfa güvenliği ve emniyete ise büyük önem verdiğini belirtmek gerekiyor. Her siyasi reklam başvurusunun kabul edilmeyeceğini söyleyen Facebook, bu platformda insanların kolayca bir araya gelebileceğini düşünüyor.

Peki ya siz Facebook'un siyasi ve devlet kurumu reklamlarına destek vermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medya, siyasetin yeni reklam alanı olabilir mi?