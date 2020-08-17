Facebook, Türkiye'deki KOBİ'lere 7 Milyon TL Değerinde Yardım Yapacak! İşte Detaylar

Facebook, Türkiye'de bulunan KOBİ'lere 7 milyon TL değerinde yardım yapacağını açıkladı. Facebook'un KOBİ'lere 7 milyon TL değerinde yardım yapacağı hibe programına başvurular nasıl olacak? İşte detaylar.

Facebook'tan 7 Milyon TL Değerinde Yardım!

Koronavirüs sonrası KOBİ’lerin yaşadıkları zorlukları aşmalarında ve yeniden ayağa kalkmalarında onlara destek olmak isteyen Facebook’un Facebook ile Güçlenen KOBİ’ler projesi kapsamında hayata geçirdiği ve nakit ve reklam kredilerinden oluşan hibe programına sadece İstanbul’daki işletmeler başvurabilecek.

Facebook'un bu projede Deloitte ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ile iş birliği yapacağı açıklandı.

17 Ağustos saat 16:00'da başvurulara açılacak hibeden yararlanmak isteyen işletmeler için uygunluk şartları şu şekilde:

Kar amacı güden bir işletme olmak

2 ile 50 arasında çalışana sahip olmak

Bir yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteriyor olmak

KOVİD-19 sebebiyle zorluk yaşamış olmak

İstanbul’da yer almak

Hibeye başvurmak isteyen işletmelerin Facebook, Instagram ya da WhatsApp hesaplarının olması şartı bulunmamaktadır.

Hibe desteğiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyen işletmeler burada yer alan bağlantıya tıklayarak hazırlanan internet sitesini ziyaret edebilirler.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şirket olarak bu zor ve belirsiz dönemde Türkiye’deki küçük işletmelerin yaşamakta oldukları problemleri dinledik ve bu işletmelerin yüzde 57’sinin ilerleyen dönemde nakit akışı sıkıntısı yaşamayı beklediğini gördük. Ülkemizde hayata geçirdiğimiz bu hibenin KOBİ’lerimizin bu süreci daha kolay atlatmalarına ve ayağa kalmalarına destek olmasını umut ediyoruz. Bununla birlikte KOBİ’lerin eğitime, dijitalleşme alanında rehberliğe ve daha iyi bir sosyal bağlantı altyapısına ihtiyaç duyduklarının da farkındayız. Bu doğrultuda Facebook ile Öne Çıkın ve Sınırları Aşan KOBİ’ler eğitimlerimizin sanal versiyonlarını tüm bölgede başlatıyoruz. Bununla da kalmayıp, ülkemizde Ticaret Bakanlığı, TOBB ve Türkiye’nin önde gelen pazaryerleriyle bir iş birliğine imza atarak Pazaryeri Destekleri sayfasını hayata geçirdik. Facebook olarak, insanların topluluklarında yer alan işletmeleri desteklemeye devam edebilmeleri için yeni yollar geliştirmeye devam edeceğiz."

Sizler Facebook'un 7 milyon TL değerinde yardım yapacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. En güncel haberlere sitemiz üzerinden kolayca ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.