Facebook Türkiye Ofisine Odalar Birliğinden Büyük Destek

Facebook Türkiye Ofisi önemli bir ortaklık anlaşması yaptı. Ülkemizde sosyal medya devi tarafından kurulan ilk topluluk merkezine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından kurulan ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi ortak oldu.

ICC Girişimcilik Merkezi - İstanbul Bölge Ofisi'nin açılışı törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ICC Genel Sekreteri John Denton, Habitat Derneği Kurucusu ve Başkanı Sezai Hazır, Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş katıldı.

Önemli açıklamaların yapıldığı toplantı sırasında, Facebook ve iş insanları arasında yapılan ortaklık anlaşmasının önemine dikkat çekildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, yapılan anlaşmanın önemli olduğunu belirterek, bunun Türkiye için de önemli bir adım olduğunu söyledi. Devletin yaptıkları kadar yapamadıkları da olduğuna işaret eden Turagay, iş dünyasının böyle bir adım atmasının mühim olduğunu dile getirdi.

Turagay, TOBB'un Türkiye'deki yeri, ICC ve Facebook'un dünyadaki önemi ve potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti: "Türkiye'de sosyal medya çok sık kullanılıyor, şirketlerin kullanımı yüzde 55 ama hala sosyal medyayı istenen ölçüde kurumsal bazda kullanamıyoruz, o yüzden bu girişimcilik ofisleri çok önemli. Temel görevimiz ihracatı artırmak. Geçen sene ihracatımızı yüzde 2,2 artırdık. Dünyada ticaretin olumsuz gittiği, ticaret savaşlarının olduğu bir dönemde Türkiye çok büyük başarı kaydetti ama yeterli değil.

TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Facebook İstasyon projesine ICC'nin katılımının, bölgesel girişimcilik merkezi kavramının önünü açacağını ve daha da güçlenmesini sağlayacağını aktardı. ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Bölge Ofisi ile küresel düzeyde ICC'nin tüm network'ünün İstanbul'a geleceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bu küresel network içerisinde 100'den fazla ülkeden Ticaret Odaları ve Birlikleri ve ICC üyesi uluslararası firmalar var. Bu merkez, gençlerin becerilerini geliştirmesi, yereldeki girişimcilerimizin, start-up'larımızın küreselde bağlantılar kurması ve ilişkilerini artırması için çalışacak. Kısaca, ICC Türkiye Milli Komitemiz ve ICC Girişimcilik Merkezi İstanbul Ofisi ile küresel network artık girişimcilerimize daha yakın." değerlendirmesinde bulundu.