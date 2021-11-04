Facebook Türkiye TBMM'de Açıklama Yaptı: İstediğiniz Haberi Kaldırmıyoruz
Facebook Türkiye TBMM açıklamasında ne dedi? İşte şirket yetkililerin Meclis'e sunduğu konuşma.
Facebook Türkiye TBMM açıklaması ile merak uyandırdı. Dezenformasyona karşı sıkı bir tutum izlediklerini söyleyen Facebook yetkilileri, yine de kasıtlı olarak hiçbir haberi kaldırmadıklarını söyledi.
Dijital Mecralar Komisyonu'na katılan Facebook Türkiye (veya yeni adıyla Meta) temsilcileri çeşitli konularla ilgili olarak açıklama yaptı. Şirket temsilcilerinden gelen demeçte, "Asılsız haber varsa ve dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz" denilmesi dikkat çekti.
Meta Türkiye'den sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı Dijital Mecralar Komisyonu'nda konuştu. Alameddin açıklamasında, kullanıcılara karşı şeffaf olma gayretine dikkat çekti.
"Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz platformun dürüstlüğü bizim için en önemli ilkedir" ifadelerini kullanan Alameddin, dezenformasyon yaratacak bilgiye müdahale edebileceklerini ekledi.
Facebook Türkiye'nin TBMM açıklaması
Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil tarafından verilen demeçte ise, "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz Kaldır, azalt ve bilgilendir yaklaşımını yürütüyoruz" şeklinde konuştu.
Facebook'un son dönemde haberleri kaldırmak yerine görünürlüğünü düşürme politikasını uyguladığını söyleyen Yeşil "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz görünürlüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu konuda bilgilendiriyoruz" dedi.
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Facebook'un veya Meta'nın Türkiye sahasını önemsediğini dile getiren Meta Türkiye'den sorumlu Direktör, "Türkiye bizim şirketimiz için çok önemli, burada bir ofis açmak, sadece burada çok fazla kullanıcımız olduğu için değil ve sahada olma kararı verdik" dedi.
Selçuk Bayraktar’ın Filistin hakkında yaptığı bir paylaşım Instagram’dan kaldırılmasıyla ilgili konuşan Alameddin, bunun bir hata olduğunu hatırlattı:
“Filistin vakasında hatalar oldu. Otomasyon hatası oldu hashtag bloke edildi. Bu otomasyon hatasıydı. Hashtag bloke edilince Al Aksa Camii ile ilgili tüm postlar da otomatik olarak bloke edildi. Bu bir hataydı, dediğim gibi otomasyon hatasıydı. Şimdi bu hatalar azalmaya başladı. Daha sonra bu bloke ile beraber sistem biraz karıştı. Instagram’dan bahsediyorum bu arada.
Şimdi siz Instagram’da bir içerik paylaştınız diyelim, orijinal değilse eğer Instagram’ın iletişim şekli şöyle; daha çok orijinal içeriğe odaklanmak ister. Yani paylaşırsınız paylaşırsınız öyle olunca da öncelik sırasını aşağıya düşürebilir bazen. Al Aksa Camii'nde bu problem iki katına çıktı. Otomasyon problemi iki katına çıktı. Filistin olayından sonra bir dizi eylemde bulunduk. Otomasyon sistemimizi daha iyi geliştirebilmek için birçok da adım attık.”
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