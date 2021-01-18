Facebook Türkiye'de Temsilci Atayacak mı? Resmi Açıklama Geldi!

1 Ekim tarihinde hayatımıza dahil olan yeni sosyal medya düzenlemesi ile birlikte sosyal medya platformları, ülkemizde resmi olarak temsilci bulundurmak zorunda kalmıştı. Nitekim aradan geçen bu süreçte adeta sessizliğe bürünen Facebook, nihayet konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki ama Facebook Türkiye'de temsilci atayacak mı? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Facebook, Türkiye için Kararını Verdi: Temsilci Atanacak mı?

Facebook Türkiye tarafından yapılan basın açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Facebook olarak ifade özgürlüğünün temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak ve savunmak için küresel çapta çaba gösteriyoruz. Nitekim Türkiye'deki insanların yarısından fazlası arkadaşlarıyla ve aileleriyle iletişimde kalmak, fikirlerini ifade etmek ve işletmelerini büyütmek için Facebook'a güveniyor. Türkiye’de kısa süre önce yeniden düzenlenen ve sosyal medya platformları için yeni yükümlülükler getiren 5651 sayılı Kanun hakkındaki gelişmeleri ilk günden bu yana yakından takip ediyoruz. Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kullanabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz."

"Aldığımız karar, Facebook Topluluk Standartları’nı ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin incelenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla, bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi belirtmek isteriz. Devletten gelecek talepleri, bu ilkelerimizin yanı sıra Küresel Ağ Girişimi (Global Network Initiative) üyeliğimizin getirdiği sorumluluklarımız doğrultusunda ve Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne uygun şekilde incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kısıtladığımız içeriklerin detaylarını mevcut şeffaflık süreçlerimize uygun bir şekilde paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye’de yaşayan insanların ifade özgürlüğünün ve diğer insan haklarının korunmasına dair bağlılığımızın değişmeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yani şu aşamada Facebook'un ülkemizde bir temsilci atama kararı aldığını görüyoruz. Öte taraftan içerik kaldırma taleplerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini vurgulayan sosyal medya devi, bu konuda ısrarcı olunması halinde temsilciyi geri çekebileceklerini de vurguladı.

Peki siz Facebook tarafından yapılan bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medya devleri ülkemizde bir temsilci bulundurmalı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.