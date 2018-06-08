Facebook, Twitch'i Tahttan İndirebilmek için Fb.gg'yi Geliştiriyor

Dünyanın en popüler oyun canlı yayın platformu Twitch, milyonlarca kullanıcısı ve binlerce usta yayıncısıyla faaliyetlerine devam ediyor. Twitch platformunda her bir saatte kullanıcılar tarafından yayıncılara binlerce dolarlık bağış gönderimi gerçekleşiyor. Yani hem Twitch kazanıyor hem de yayıncılar. Facebook ise Twitch gibi popüler ve para kazandıran platformlara sahip olmak istiyor. Mark Zuckerberg bu yüzden YouTube ve Twitch'e rakip olacak büyük bir platform geliştirmeye başladı.

Fb.gg ile canlı yayın yapmaya hazır mısınız?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından birisi olan Facebook, çoğu platformu ile internetin neredeyse yarısına sahip diyebiliriz. Bu mal varlığını arttırmak isteyen Mark Zuckerberg'in yeni çılgın projesi ise Fb.gg. Bu proje dijital oyun yayıncılarını ilgilendiriyor. Bildiğiniz üzere LOL ve PUBG gibi popüler oyunlar internet üzerinden oldukça fazla izleniyor. Özellikle LOL turnuvalarında bu sayı milyonları aşıyor. Facebook ise bu kadar büyük kitleden kendine pay çıkartmak istiyor. Dev sosyal medya sitesi bunun içi Fb.gg servisini test etmeye başladı bile.

Facebook'un oyun platformu Fb.gg, kullanıcılara özel olarak tasarlanacak. Yani her kullanıcının anasayfası farklı bir şekilde görünecek. Bu sayede insanlar sevdikleri oyunları daha çabuk bir şekilde izleme imkanına sahip olacaklar. Fb.gg platformunda yayıncılar için ise hem prestij hem de para kazanma imkanı var. Yayıncılar oyun oynarlarken kendi eşyalarını satabilecek ve çeşitli Fb.gg özelliklerini kullanarak para kazanabilecekler.

Henüz tam anlamıyla hizmete açılmayan Fb.gg'nin geliştirmesi devam ediyor. Sizce yayıncılar Twitch'i bırakıp Facebook GG’yi tercih ederler mi?