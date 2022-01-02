Çin'in Facebook ve Twitter'dan Veri Toplama Yöntemi İfşa Oldu!

Gerçekleştirilen bir araştırma, Çin'in Facebook ve Twitter'dan veri toplama yöntemini gözler önüne serdi. Yurt içindeki siyasi açıdan hassas çevrim içi içeriklere karşı uyaran bir ağ sistemi üzerinden bilgi toplantığı gün yüzüne çıktı.

Çin, Facebook ve Twitter'da Veri Toplama İşlemin Nasıl Yapıyor?

IndyTurk'teki habere göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli Washington Post isimli gazete, oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Yüzlerce teklif belgesi, sözleşme ve şirket dosyasının incelendiği araştırma, Çin'in Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından nasıl bilgi topladığını ortaya çıkardı.

Çin tarafından 10 yılda geliştirilen ve "kamuoyu görüşü" olarak isimlendirilen ağ sisteminin yurt içindeki siyasi açıdan hassas çevrim içi içeriklere karşı uyardığı ve yetkillerin söz konusu sistem üzerinden bilgi topladığı gün yüzüne çıktı.

Washington Post tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre kamuoyu görüşü sisteminin içerisinde akademisyenler ve yabancı gazetecilere ilişkin veritabanı oluşturan bir medya yazılımı yer alıyor. Devlete ait olduğu iddia edilen bu yazılımın Twitter'dan veri topladığı ve 320 bin dolar değerinde olduğu açıklandı.

Söz konusu ağ sisteminde ayrıca Çin'in başkenti Pekin'de görev yapan güvenlik güçlerinin sosyal medya platformlarında yer alan içeriklerini analiz etmek için kullandığı bir istihbarat programının da yer aldığı ortaya çıktı. Bu programın 216 bin dolar değerinde olduğu ifade edildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan bir siber merkezde, yurt dışında Uygurca hazırlanmış içeriklerin kategorize edildiği ve veri tabanına kaydedildiği ileri sürüldü. Çin Komünist Partisi Propaganda Bölümü'ne rapor veren bir birimde çalışan ve kimliğini açıklamayan bir analist, Washington Post'a önemli bir açıklamada bulundu.

ABD merkezli gazeteye konuşan analist, Twitter isimli sosyal medya platformunda Çin yönetimine karşı olumsuz içeriklerin yakından takip edildiğini ve veri raporlarının hazırlandığını belirtti. Alman Marshall Vakfı'nda görevli Mareike Ohlberg, Çin'in veri toplama ve takip sistemlerini yurtdışında da kullandığını söyledi.

Çin'in yurt içinde veri toplamak için kullandığı ağ sistemi hakkında ayrıntılı araştırmalar gerçekleştiren Ohlberg, söz konusu olayın ürkütücü bir şey olduğunu söyledi.

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