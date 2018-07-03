Facebook, Üç Farklı Uygulamasını Kapatma Kararı Aldı

Facebook sadece bir yıl önce satın aldığı ve gençler arasında oldukça popüler olan anket uygulaması tbh için beklenmedik bir karar verdi. Şirket, az kullanılmaları gerekçesiyle tbh ve birkaç başka uygulamasını kapatma kararı aldı.

Facebook, elinde bulundurduğu devasa kullanıcı havuzunu başka uygulamalara kaydırmak adına çeşitli satın alımlar ve geliştirmeler yapmış, farklı uygulamaları piyasaya sürmüştü. Buna rağmen yayınladığı uygulamalara beklediği ilgiyi çekemeyen şirket, gençlerin kullandığı anket uygulaması tbh’yi, arayanın kimliğini gösteren Hello’yu ve antrenman takibi yapan Moves’u kapatma kararı aldığını söyledi. Üç uygulamadaki verilerin 90 gün daha erişilebilir olacağını ve kullanıcıların çeşitli bilgilerini bu süre içerisinde edinebileceklerini söyleyen Facebook, 90 günün ardından uygulamaların tamamen kapanacağını belirtti.

Facebook uygulamalarını kapatma gerekçesini az kullanılma olarak gösterse bile uzmanlar işin arka planında veri kullanımlarıyla ilgili kaygıların olduğunu dile getirdiler. Telefonların rehberlerine ulaşarak bu bilgileri kaydeden Hello, sağlık bilgilerini edinen Moves ve 18 yaşın altındaki gençlere yönelik yayınlanan tbh uygulamalarının kritik bilgileri kullanmaları sebebiyle Facebook’un başına yeni skandallar çıkarabileceği dile getirildi. Bununla birlikte Avrupa Birliği tarafından onaylanan ve 16 yaşın altındaki internet kullanıcılarının bilgilerinin toplanmasına dair sert uyarılar içeren yasanın ardından tbh uygulamasının tehlike arz ettiği ve Facebook’un da riski göze almayarak, uygulamayı tamamen sonlandırdığı söylenenler arasında yer aldı.

Her ne olursa olsun Facebook tarafından Ekim 2017’de satın alınan tbh, böylece Facebook’a geçmesinden sonraki 1 yıl içerisinde uygulama mezarlığına gömülmüş olacak.