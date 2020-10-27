Facebook ücretsiz bulut tabanlı oyun hizmeti kullanıma sunuldu. Sistem kütüphanesinde yer alan video oyunlarını Facebook uygulaması ve web tarayıcısı üzerinden hiçbir indirmeye gerekmeden anında oynayabilirsiniz.

Facebook Ücretsiz Bulut Tabanlı Oyun Hizmeti Nedir?

Facebook ücretsiz bulut tabanlı oyun hizmeti, oyunların indirilmeden oynanabilmesine olanak sağlıyor. Oyuncular ücretsiz olarak bulut tabanlı oyun hizmetinde yer alan oyunları oynayabilir. Facebook, yayımladığı blog yazısında, bulut oyun hizmetini kısa süre önce sınırlı bölgelerde kullanıma sunduklarını ve hizmet üzerinden oyun oynayan oyuncuların 200.000’e ulaştığını duyurdu. Bulut tabanlı oyunun uzun vadede geleceğini inandıklarını belirten Facebook şu ifadeleri kullandı:

“Bulut tabanlı oyun, halihazırda sunduğumuz oyun türlerinin kapsamını genişletmekle ilgilidir. Bu nedenle, insanların Facebook'ta oynamaktan keyif aldığı ücretsiz oynanabilir oyun formatıyla başlayacağız. Genellikle mobil cihazlarda oynanan oyunlarla başlamamızın nedenlerinden biri budur. Gelecekte, sistemlerimiz ve altyapımız daha fazla oyun türünü (muhtemelen tüm oyun türlerini) sunacak biçimde geliştirilecektir. O zamana kadar, bulut tabanlı oyunlarımızı deneme ücretinin 0 dolar olacağından emin olabilirsiniz.”

Facebook Gaming’in bir parçası olan bulut oyun hizmeti herhangi bir ücretli abonelik gerektirmeyecek. Yani hizmetin kullanılması tamamen ücretsiz olacak. Hizmette şu anda ağırlıklı olarak mobil cihazlarda oynanabilen oyunlar bulunuyor. Bu konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bulut tabanlı oyun, halihazırda sunduğumuz oyun türlerinin kapsamını genişletmekle ilgilidir. Bu nedenle, insanların Facebook'ta oynamaktan keyif aldığı ücretsiz oynanabilir oyun formatıyla başlayacağız” ifadelerine yer verildi.

Facebook, yaptığı açıklamada, gelecekte sistemlerinin ve altyapılarının daha fazla oyun türünü sunacak şekilde geliştirileceğini belirtti. Daha fazla oyun türü sunmanın aksiyon ve macera oyunlarının eklenmesiyle 2021’de başlayacağı ifade edildi. O zamana kadar hizmette yer alan oyunları deneme ücretinin 0 dolar olacağı ifade edildi. Peki, Facebook ücretsiz bulut tabanlı oyun hizmeti nasıl açılır? Şirket tarafından yayımlanan blog yazısında konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“Bulut üzerinde oynanan tüm oyunlar, şu anda Facebook'ta oyunları oynama yönteminizle aynı şekilde (Oyun sekmemizde veya Haber Kaynağı'ndan) oynanabilir. Özel bir donanım veya kumanda gerekmez; platforma özel mobil oyunları kullanıma sunduğumuz için elleriniz kumandanızdır. Ve bu oyunları, bilgisayarda fare ve klavye ile oynayabilirsiniz. Facebook'ta her ay 380 milyondan fazla kişi oyun oynuyor ve insanlar, bulut ile yayınlanan oyunları HTML5 formatındaki hızlı oyunları oynayanlarla yan yana oynayacak. Ve işimizi doğru yaparsak, oyunların nasıl sunulduğunu fark etmeyeceksiniz.”

Facebook Bulut Oyun Hizmeti iOS’ta Bulunmuyor

Facebook, oyun hizmetinin iOS platformunda kullanıma sunmadıklarını açıkladı. Şirket, “Apple'ın yeni bulut tabanlı oyun ilkesiyle birlikte, App Store'da kullanıma sunmanın kullanılabilir bir yol olup olmadığını bilmiyoruz. Mobil tarayıcılar bir seçenek olarak ortaya çıkabilir ancak Safari'de sunabileceklerimize ilişkin sınırlamalar bulunuyor. iOS'ta izleyeceğimiz yol belirsizken, bir şey net. Apple oyunları farklı şekilde ele alıyor ve çok kıymetli bir kaynak üzerinde kontrol özelliklerini uygulamaya devam ediyor” dedi. Şirket, iOS için alternatif seçenekler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Gelecek haftalarda sistem kütüphanesine Dirt Bike Unchained’ın ekleneceği açıklandı. Sistem kütüphanesinda yer alan oyunların sayısı artmaya devam edeceği belirtildi. Bu hafta kullanıma sunulan oyunlar şu şekilde:

Asphalt 9: Legends (Gameloft),

Mobile Legends: Adventure (Moonton),

PGA TOUR Golf Shootout (Concrete Software, Inc.)

Solitaire: Arthur's Tale (Qublix Games).