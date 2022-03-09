Facebook, Ukraynalı Kullanıcıların Tıbbi Yardım ve Hizmetlere Ulaşmasını Kolaylaştırıyor

Facebook yeni hizmet güncellemeleriyle Ukrayna'lı kullanıcıların tibbi yardım ve hizmetlere ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Facebook, yardım kuruluşlarından kaynaklar eklemek için Ukrayna'daki Topluluk Yardımı bölümünü güncelledi. Facebook'un eklediği bilgiler, kullanıcıların sadece Ukrayna'da değil, komşu ülkelerde de tıbbi yardım ve diğer hizmetlere ulaşmasını kolaylaştıracak. Buna ek olarak, Topluluk Yardımı artık Ukrayna Devlet Acil Servisleri'nin kritik güncellemelerini ve hayati hizmetler ile insanların sürekli iletişim halinde olabilmesi için WhatsApp yardım hattını içeriyor.

İhtiyacı olan kişilerin bu bölüme hızlı bir şekilde erişebilmelerini sağlamak için Facebook, ülkeyi çoktan terk etmiş olsalar bile Ukraynalı kullanıcılar için profillerinin en üstüne Topluluk Yardımı bağlantısını koyuyor. Bağlantı aynı zamanda Facebook'taki ilgili aramalar için sonuçların en üstünde görünecek.

Facebook'un Ukraynalı Kullanıcılar için Attığı Adımlar

Facebook ayrıca DSÖ ve diğer kuruluşlardan Ukraynaca, Rusça ve İngilizce olarak ruh sağlığı ipuçları (bir kriz sırasında çocuklara nasıl destek olunacağı gibi) ekledi. Ukrayna'daki kullanıcılar, yardım sağlayan kuruluşlara bağlı daha fazla reklam görmeye başlayabilir çünkü Facebook bu gruplara, ihtiyacı olanlara önemli mesajlar vermek için ücretsiz reklam kampanyaları erişimi sağlıyor. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü, anneler için emzirme konusunda bilgi veren reklamlar yayınlamaya başladı.

Facebook, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak son birkaç hafta içinde birçok önemli adımda bulundu. Daha önce Rus devlet medyasını tüm platformlarından kaldıran ve saldırıların başlamasından kısa bir süre sonra Rus sahte hesapları yasaklayan ve uzaklaştıran Facebook ayrıca, Ukrayna'daki insanlar için bir "profil kilitleme" aracını etkinleştirerek, arkadaş listeleri dışındaki hiç kimsenin gönderilerini, fotoğraflarını ve bilgilerini görmemesini sağlamak için onlara tek tıklamalı bir çözüm sağladı.