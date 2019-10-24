Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitelerinden bir tanesi olan Facebook, ülkemizde gazetecilik eğitimi vermeye başladı. Ülkemizdeki binlerce gazetecilik öğrencisine Facebook ve Instagram'ın habercilikte etkin bir şekilde nasıl kullanılacağı anlatılacak.

Kadir Has Üniversitesi ve Habitat Derneği sosyal medya devi Facebook ile işbirliği yaptı. Yapılan işbirliği ile beraber 21-22 Ekim tarihlerinde Facebook'un İstanbul'daki topluluk merkezi Facebook İstasyon'da 12 gönüllüye eğitim verildi. Facebook yeni eğitim programı ile önümüzdeki 12 ay içerisinde binlerce gazeteciye erişmeyi planlıyor.

İki günlük gazeteci eğitimleri, Facebook ve Instagram'da hedef kitle oluşturmaya ve Facebook Live, Facebook Watch, Instagram Hikayeler ve IGTV gibi Facebook ve Instagram özelliklerini kullanarak video aracılığıyla hikaye anlatımına odaklanan oturumları içermekte.

Facebook Medya Ortaklıkları Departman Yöneticisi Eren Sağır yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Sosyal medya araçları, önemli haberleri paylaşma konusunda dünya genelinde gittikçe artan bir öneme sahip. Biz de dünyanın belki de en büyük haber alma platformlarından biri olarak, yanlış bilgilerle savaşmayı, haber okuryazarlığını desteklemeyi, yeni girişimlere yatırım yapmayı ve platformumuzdaki gazeteciliği iyileştirmeyi önemsiyoruz. Umuyoruz ki, Kadir Has Üniversitesi ve Habitat Derneği gibi iki saygın kuruluşun da desteğiyle, bu program ülkemizdeki gazetecilerin platformlarımızda yüksek kaliteli habercilik yapmalarına ve bu alanda iş bulabilmelerine yardımcı olacak."

Facebook'un gazetecilik eğitimi hakkında detaylı bilgi almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.