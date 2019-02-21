Facebook’un Android Uygulaması, Konumunuzun Sürekli İzlenmesini Önleyecek

Facebook, uygulamasının Android versiyonu için yayınladığı yeni güncellemeyle önemli bir değişiklik getiriyor. Bundan böyle kullanıcılar, uygulamanın arka planda sürekli olarak konumlarını takip etmesini engelleyebilecek.

Önceden Android için Facebook uygulaması, kullanıcıların konum servislerini açmasına ya da kapatmasına izin veriyordu. Daha sonra ise kullanımda olmadığı zamanlarda bile, özellikle 'Yakındaki Arkadaşlar' gibi özellikleri kullanırken uygulamanın konumunuzu sürekli izlemesine ve kaydetmesine izin verildi.

Bu yeni özellik sayesinde, eğer konum servislerini aktif hale getirirseniz, artık arka planda konumunuzun izlenmesini engelleyebileceğiniz başka bir seçeneğe daha sahip olacaksınız. Böylece, sadece uygulamayı kullandığınız zamanlarda konumunuz takip edilebilecek ve uygulamadan çıkış yaptığınızda konumunuz izlenemeyecek.

Uygulamayı kullanırken sadece konum verileri kullanıldığı zaman konum izleme özelliğine izin verilmesi iOS’ta uzun zamandır kullanılıyor. Ancak Android’de böyle bir seçenek bulunmuyor. iOS kullanıcıları bu özelliği zaten işletim sistemindeki ayarlar içerisinden seçebildiği için, Facebook’un bu yeni özelliği sadece uygulamanın Android versiyonu için sunuluyor.

Facebook, zaman çizelgesinde kullanıcıları bu yeni özellik hakkında uyaracak bir bildirim gösterecek. Mevcut ayarlarınız ise yeni özellik kullanıma girdikten sonra bile olduğu gibi kalacak. Yani konum seçeneklerinizi kapalı tutarsanız zaten konumunuz izlenemeyecek. Konum seçeneklerini açarsanız da bu yeni özellik sayesinde Background Location (Arkaplan Konum) seçeneğini kapalı hale getirerek uygulamayı sınırlandırabileceksiniz.