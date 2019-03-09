  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. Facebook'un Android Uygulamasına Beyaz Tasarım Geliyor!

Facebook'un Android Uygulamasına Beyaz Tasarım Geliyor!

facebook uygulaması
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Sosyal Medya

Sosyal medya devi Facebook'ta şu sıralar bir heyecan hakim. Facebook, Android uygulamasında yenilenmiş tasarımını test etmeye başladı. Bir sabah uyandığınızda Facebook'un beyaz olduğunu görürseniz şaşırmayın.

Şu anda sadece test aşamasında olan bu tasarımın ne zaman aktif olacağı hakkkında bir bilgi bulunmuyor. Şimdi kullanılan tasarım ile test aşamasında olan tasarım arasında pek bir fark yok gibi gözüküyor. Facebook sadece renklerde değişikliğe gitmiş. Facebook'un Android uygulamasında şu an mavinin ve beyazın tonları hakim. Şimdilik sadece test aşamasında olan yeni tasarımda ise tamamiyle beyazın ve grinin tonları hakim.

Şu anda uygulamanın üst kısmında bulunan arama çubuğu mavi renkte bulunuyor. Test aşamasında olan tasarımda ise bu renk beyaz ile gri olarak değişecek. Uygulamadaki bir diğer renk ve tasarım değişikliği de simgelerde olacak gibi gözüküyor. Yeni tasarımda düğmeler beyaz ve grinin tonlarında olacak. Şu anda test aşamasında olan bu tasarımda karanlık mod desteğinin olmayacağı yönünde söylentiler bulunuyor. Facebook belki bir sürpriz yaparak beyaz tasarımın yanında karanlık bir mod desteği de sunabilir.

Sizler Facebook'un beyaz ve gri tonlarındaki yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni tasarımı beğendiniz mi? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!

Facebook Messenger Karanlık Tema Test Edilmeye Başlandı SOSYAL MEDYA Facebook Messenger Karanlık Tema Test Edilmeye Başlandı
Facebook, WhatsApp ve Instagram Mesajları Birleşebilir TEKNOLOJİ Facebook, WhatsApp ve Instagram Mesajları Birleşebilir
Facebook Lite Facebook'tan Çok Daha Hızlı Yükseliyor MOBİL Facebook Lite Facebook'tan Çok Daha Hızlı Yükseliyor

ETİKETLER: facebook facebook android uygulaması

YORUMLAR