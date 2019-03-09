Facebook'un Android Uygulamasına Beyaz Tasarım Geliyor!

Sosyal medya devi Facebook'ta şu sıralar bir heyecan hakim. Facebook, Android uygulamasında yenilenmiş tasarımını test etmeye başladı. Bir sabah uyandığınızda Facebook'un beyaz olduğunu görürseniz şaşırmayın.

Şu anda sadece test aşamasında olan bu tasarımın ne zaman aktif olacağı hakkkında bir bilgi bulunmuyor. Şimdi kullanılan tasarım ile test aşamasında olan tasarım arasında pek bir fark yok gibi gözüküyor. Facebook sadece renklerde değişikliğe gitmiş. Facebook'un Android uygulamasında şu an mavinin ve beyazın tonları hakim. Şimdilik sadece test aşamasında olan yeni tasarımda ise tamamiyle beyazın ve grinin tonları hakim.

Şu anda uygulamanın üst kısmında bulunan arama çubuğu mavi renkte bulunuyor. Test aşamasında olan tasarımda ise bu renk beyaz ile gri olarak değişecek. Uygulamadaki bir diğer renk ve tasarım değişikliği de simgelerde olacak gibi gözüküyor. Yeni tasarımda düğmeler beyaz ve grinin tonlarında olacak. Şu anda test aşamasında olan bu tasarımda karanlık mod desteğinin olmayacağı yönünde söylentiler bulunuyor. Facebook belki bir sürpriz yaparak beyaz tasarımın yanında karanlık bir mod desteği de sunabilir.

Sizler Facebook'un beyaz ve gri tonlarındaki yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni tasarımı beğendiniz mi? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!