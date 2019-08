Facebook'un Android Uygulamasına Karanlık Mod Geliyor

ABD'li Sosyal medya devi Facebook, Android uygulamasına karanlık mod desteği getirmek için kolları sıvadı. Bu yılın başlarında Messenger'ın Android uygulamasına karanlık mod desteğini getiren şirket, çok yakında Facebook'un Android uygulamasına da karanlık modu getirecek.

Jane Manchun Wong, Facebook ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Wong, Twitter hesabı üzerinden Facebook'un karanlık mod özelliği hakkında bir adet ekran görüntüsü yayınladı.

Jane Manchun Wong'un yayınladığı ekran görüntüsünde karanlık mod özelliğinin tam olarak tamamlanmadığı açıkça görülmekte. Wong yaptığı açıklamada Facebook'un Android uygulamasındaki bazı bölümlerin karanlık moda sahip olduğunu söyledi.

