Facebook'un Android Uygulamasına Karanlık Mod Geliyor

ABD'li Sosyal medya devi Facebook, Android uygulamasına karanlık mod desteği getirmek için kolları sıvadı. Bu yılın başlarında Messenger'ın Android uygulamasına karanlık mod desteğini getiren şirket, çok yakında Facebook'un Android uygulamasına da karanlık modu getirecek.

Jane Manchun Wong, Facebook ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Wong, Twitter hesabı üzerinden Facebook'un karanlık mod özelliği hakkında bir adet ekran görüntüsü yayınladı.

Jane Manchun Wong'un yayınladığı ekran görüntüsünde karanlık mod özelliğinin tam olarak tamamlanmadığı açıkça görülmekte. Wong yaptığı açıklamada Facebook'un Android uygulamasındaki bazı bölümlerin karanlık moda sahip olduğunu söyledi.

Facebook is working on Dark Mode for mobile



I wrote a blog about this: https://t.co/X5tAZuIlPz



Tip @Techmeme pic.twitter.com/w3vYpRgxUY — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 12, 2019

Facebook ekibi karanlık mod özelliği için çalışmalarına tam gaz devam etmekte. Wong, Facebook'un karanlık mod özelliğini uzun bir süre uygulamaya entegre etmeyeceğini söyledi. Facebook'un Android uygulamasına gelecek olan karanlık mod özelliğinin ne zaman geleceği bilinmiyor.

Facebook ekibi kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği karanlık mod özelliğini şu an sadece Android platformu için geliştirmekte. Görünüşe göre Facebook bu yıl sonuna kadar karanlık mod özelliğini yayına alacak.

Facebook ekibi tarafından karanlık mod özelliği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Karanlık mod özelliği hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!