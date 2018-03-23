Facebook'un Bir Haftalık Zararı 60 Milyar Dolar

Geçtiğimiz günlerde Cambridge Analytica tarafından Facebook'un 50 milyon kullanıcısının verisini sattığı iddia edilmişti. Bu durum karşısında Facebook'a karşı savaş başlatan kullanıcılar, bir hafta gibi kısa sürede şirketin 60 milyar dolar zarar etmesine neden oldu.

Konu hakkında fikirlerini belirtmekten kaçınmayan Mark Zuckerberg, hatalı olduğunu kabul etti. Facebook'taki kullanıcı bilgilerini Trump'ın başkanlık seçimlerini yöneten organizasyon şirketine satan Zuckerberg'in bu durum nedeniyle büyük bir zarara girdiğini belirtmek gerekiyor. Sosyal medya üzerinde başlatılan Facebook'u Sil kampanyası birkaç gün içerisinde binlerce kişiye ulaştı ve bu kampanya sonucunda ABDli şirket oldukça büyük bir darbe yemiş oldu.

Bir haftalık süreçte 60 milyar dolar kaybeden Facebook'un, yatırımcıları da bir bir geri çekilmeye başladı. Aynı zamanda bu 60 milyar dolarlık zarar, Elon Musk'ın Tesla Motors isimli şirketiyle aynı değerde. Yani Zuckerberg'in bir hafta içerisinde Tesla şirketinin tamamı kadar zarar ettiğini söyleyebiliriz.

Ayrıca kullanıcı verilerini satmakla hata yaptıklarını dile getiren CEO, "Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık." ifadelerini kullandı. Bundan sonraki süreçte ipleri çok daha sıkı bir şekilde tutacağını belirten Zuckerberg, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"Kullanıcılarımızın verilerini koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerçekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Peki ya siz Facebook'un verileri satması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.