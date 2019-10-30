Facebook'un Çılgın Projesi: 2 Boyutlu Nesnelerin 3 Boyuta Dönüştürülmesi

Kurulduğu yıllarda daha çok sosyal bir platform olan ancak ilerleyen zamanlarda yapay zeka dahil olmak üzere neredeyse bütün teknolojilerde yatırım yapan Facebook, yine harikalar yaratıyor. Bu seferki alan ise üç boyutlu görüntülerin oluşturulması ile ilgili. İşte haberimizin detayları.

Büyük devletler de dahil olmak üzere neredeyse bütün kuruluş ve şirketler yapay zeka alanında öncü sistemler geliştirmeye çalışıyor. Facebook diğer şirketlerden farklı olarak daha çok yapay zekayı üç boyutlu nesneler oluşturmak için kullanmak istiyor. Facebook'un "Mesh R-CNN" isimli yeni yapay zekası, 2 boyutlu nesnelerin üç boyutluya yer çevrilmesini sağlıyor.

Facebook yapay zekası 2 boyutlu nesneleri rahatlıkla ayırt edebiliyor

Normal şartlarda Yapay zeka 2 boyutlu cisimleri ayırt etmekte son derece zorlanıyor. Yan yana bulunan koltuk ve kanepeleri herhangi bir yapay zeka kolay kolay ayırt edemez. Ancak Facebook tarafından geliştirilen bu yeni yapay zeka çok rahat bir şekilde ayrım yapabiliyor.

Öncelikli olarak bu nesneleri birbirinden ayırt eden ve hemen sonrasında 2 boyutlu nesnelerin üç boyutlu nesnelere dönüşmesini sağlayan Facebook yapay zekası daha çok görsel çalışmalarda kullanılacak. Elbette sadece 2 boyutlu nesnelerin üç boyutluya dönüştürülmesi temel amaç değil. Aynı zamanda orjinaline bağlı bir şekilde dönüşüm sağlanması için de çaba harcanıyor.

Facebook gibi görsel nesnelerin ön planda olduğu platformlar ilerleyen yıllarda yapay zekayı daha çok bu tür alanlarda kullanacak. Böylece nesnelerin görsel açıdan daha çok zenginleşmesi sağlanmak isteniyor. Facebook tarafından geliştirilen bu yeni yapay zeka hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.