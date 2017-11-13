Facebook'un Eski Başkanından Sosyal Medya Uyarısı

Facebook'un eski başkanı ve müzik paylaşım sitesi Napster'ın kurucu ortaklarından Sean Parker, sosyal medyanın insan psikolojisine zarar verdiğini ve toplumların davranış biçimlerini etkilediğini söyledi.

Bill Gates, Steve Jobs ya da Mark Zuckerberg kadar popüler olmasa da Sean Parker teknoloji dünyasındaki gizli dehalardan bir tanesi. Öyle ki Parker, Facebook'un kuruluş aşamasında 20 yaşındaki Zuckerberg'e mentörlük yapmış ve şirketin bugünlere gelmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.

Nitekim, Facebook'a Zuckerberg'den daha fazla inanan ve bugün geleceği noktayı o zamandan tasarlayan Parker'dan başkası değildir. Facebook'un eski başkanı ve Napster'ın kurucu ortaklarından Sean Parker, sosyal medya kullanımının sonuçlarına karşı uyarıyor.

Çok hızlı bir şekilde gelişen ve hayatımıza giren sosyal medyanın, toplum ve bireyler arasındaki davranış biçimlerini değiştirdiğini ifade eden Parker, "Bu durum büyük ihtimalle komik bir biçimde verimliliğinizi bozuyor. Çocuklarımızın beynine neler olduğunu bile bilemiyoruz" diyor.

Parker, sosyal medyanın ortaya çıktığında asıl amacın, insanların uzun süre sanal ortamda zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, bu hedefin "beğen" gibi tepkilerle Facebook'un kullanıcıların dikkatini ayakta tutmaya çalıştığını ve dopamin etkisiyle Facebook'ta geçirilen zamanı daha da teşvik ettiğini söylüyor.

Sosyal medyanın insan psikolojisinin zayıf yanlarını kullandığına dikkat çeken Parker, "Bu mekanizmayı, toplum tarafından kabul görmek amacıyla içine girilen bir devridaime benzetiyorum. Bu tam da benim gibi bilgisayar korsanlarının aklına gelebilecek bir şey. Çünkü burada insan psikolojisinin zayıf noktalarından yararlanılıyor" diye konuştu.

Parker, geçmişe dair bir itirafta bulunarak, "Mark Zuckerberg, Kevin Systrom ve ben, bütün bunların bilincindeydik, ancak tüm bunlara rağmen yaptık" dedi.

Sean Parker, 2005'de kiraladığı bir evde parti esnasında madde kullanımı ile suçlanır ve ceza almamasına karşın yatırımcı baskısı nedeniyle Facebook başkanlığını bırakmak zorunda kalır. Parker, yönetimde söz sahibi olmamakla birlikte, hala şirketin yüzde 7 hissine sahip.